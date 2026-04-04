Війна в Ірані б’є по ЄС: 5 країн заговорили про впровадження нового податку через рекордні ціни

ЄС готує нові податки на пальне

Реклама

Глобальна енергетична криза змушує Європейський Союз шукати нові шляхи фінансування для підтримки своїх громадян. Міністри економіки та фінансів одразу п’яти країн — Італії, Німеччини, Іспанії, Португалії та Австрії — закликали Єврокомісію обкласти податком надлишкові прибутки енергетичних компаній.

Про підготовку офіційного звернення до Брюсселя щодо запровадження нового інструменту впливу повідомляє видання Euronews.

Нафта по $100 та «внесок солідарності»

Автори листа, адресованого єврокомісару з питань клімату Вопке Гукстрі, наголошують, що через війну на Близькому Сході та блокування Ормузької протоки ціни на нафту марки Brent вже злетіли зі звичних 70 до 100 доларів за барель.

Реклама

Паливні компанії акумулюють колосальні надприбутки на тлі дефіциту. Тому міністри пропонують відродити та посилити механізм, схожий на «внесок солідарності» 2022 року. Тоді під час цінового стрибка після початку повномасштабної війни в Україні ЄС вдалося зібрати близько 28 млрд євро податків з надприбутків від викопного палива.

Тепер ініціатори вимагають, щоб нова система охоплювала весь Євросоюз, мала міцніше правове підґрунтя і була жорстко спрямована на великі транснаціональні нафтові фірми, включаючи їхні прибутки, отримані за кордоном. Зібрані кошти підуть на фінансування тимчасової допомоги споживачам та стримування інфляції без додаткового навантаження на держбюджети.

Економісти вже підтримали цю ідею. Головний економіст Triodos Bank Ганс Стегемен назвав такі податки «очевидним рішенням» у ситуації, коли криза генерує величезні прибутки для виробників палива за рахунок звичайних домогосподарств та економік-імпортерів.

Європа готується до найгіршого сценарію

Заклики міністрів лунають на тлі глобальної загрози масштабної енергетичної кризи, про яку офіційно попереджають у Брюсселі. За словами комісара ЄС з питань енергетики Дана Йоргенсена, фактичне блокування судноплавства та удари по інфраструктурі в Перській затоці змушують Європу готуватися до серйозних довготривалих наслідків.

Реклама

В Євросоюзі наразі розглядають всі можливі варіанти реагування, аж до жорсткого нормування критично важливих продуктів, зокрема авіаційного пального та дизеля. Також Єврокомісія готова знову розкрити свої стратегічні нафтові резерви. Попри це, Брюссель не планує відмовлятися від свого стратегічного курсу на повну відмову від російського скрапленого природного газу вже цього року.

Водночас у керівництві ЄС роблять тривожні заяви, порівнюючи економічні наслідки нинішньої кризи з пандемією коронавірусу. Єврокомісар Йоргенсен визнав, що Європа стикається з «дуже серйозною ситуацією, завершення якої не видно», і навіть швидкий мир на Близькому Сході не поверне світ до нормального життя в найближчому майбутньому.

Від моменту перших атак США та Ізраїлю на Іран світові ціни на нафту та газ зросли на 70%. Через це Брюссель настійно закликає європейців максимально економити пальне: менше подорожувати, працювати з дому, знизити швидкість на автомагістралях на 10 км/год та масово пересідати на громадський транспорт.