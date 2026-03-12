Війна в Ірані докотилась до Нової Зеландії: країна запроваджує жорсткі обмеження

Нова Зеландія обмежує використання транспорту через брак пального

Реклама

Нова Зеландія постала перед серйозною загрозою дефіциту пального через війну в Ірані. Щоб скоротити споживання енергоресурсів, місцева влада розглядає можливість запровадження обов’язкових днів без автомобілів, а національний авіаперевізник екстрено скасовує рейси.

Про це пише BILD.

Повернення старого закону та розпакування резервів

За словами міністерки фінансів Ніколи Вілліс, уряд наразі вивчає закон 1979 року. Цей документ може зобов’язати кожного автовласника відмовлятися від поїздок на своїй машині один день на тиждень, а на порушників чекатимуть серйозні грошові штрафи.

Реклама

«Згаданий закон з’явився після ісламської революції в Ірані і діяв з липня 1979 року по травень 1980 року. Його запровадили з тією ж метою — уряд прагнув обмежити споживання палива», — зазначає BILD.

Міністр енергетики Шейн Джонс попередив, що наявних запасів пального державі вистачить лише приблизно на 50 днів. Водночас Нова Зеландія погодилася розпакувати свої стратегічні резерви і випустити на ринок обсяг пального, еквівалентний шести дням споживання, у рамках глобальної ініціативи Міжнародного енергетичного агентства.

Скасування 1100 авіарейсів та шалені ціни

Енергетична криза болісно вдарила й по авіації. Як повідомляє 1News, національний перевізник Air New Zealand офіційно оголосив про скасування близько 1100 рейсів (5% від загальної кількості) протягом найближчих двох місяців. Це рішення вплине на плани понад 44 тисяч пасажирів, а більшість скасувань припаде на внутрішні маршрути в позапікові години.

Генеральний директор авіакомпанії Нікіл Равішанкар пояснив, що ціни на авіаційне пальне підскочили з 85-90 доларів США за барель до екстремальних 150-200 доларів.

Реклама

Від початку бойових дій в Ірані та фактичного блокування Ормузької протоки ціни на бензин у Новій Зеландії підскочили майже на 10%, а дизельне пальне подорожчало більш ніж на 20%.

Нагадаємо, в Європі пальне продовжує дорожчати через блокаду Ормузької протоки Іраном. Зокрема, в Іспанії ціни на бензин та дизель встановили новий рекорд.