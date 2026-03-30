Війна в Ірані: як конфлікт загрожує глобальним амбіціям Путіна

Кремль підтримує Іран / © Associated Press

Росія останніми тижнями посилила підтримку Ірану, передаючи супутникові знімки та технології дронів для ударів по силах США в регіоні.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

«Попри короткострокову вигоду від високих нафтових цін, Кремль стикається з поступовою втратою впливу у світі. США активізували дії проти союзників Росії — від Венесуели, де американські сили затримали президента Ніколаса Мадуро, до Куби, проти якої посилили ембарго. Вашингтон також перехоплює танкери, пов’язані з російською нафтою», — зазначають журналісти.

Росія намагається зберегти мережу партнерств, яка раніше робила її другим найбільшим експортером озброєнь у світі, але ця система слабшає. У Сирії Москва веде переговори з новою владою після втечі Башара Асада, а в Африці російські найманці не змогли стримати наступ джихадистів у Малі та Буркіна-Фасо.

«Іран залишається ключовим партнером Росії на Близькому Сході. Його виживання дозволить Москві зберегти хоча б обмежену присутність у регіоні та продемонструвати здатність підтримувати союзників. Водночас Кремль намагається використати підтримку Тегерана як інструмент торгу з Вашингтоном, пропонуючи обмежити допомогу Ірану в обмін на поступки США в Україні», — додали у медіа.

Росія допомогає Ірану — останні новини

Раніше вже повідомлялося, що Росія передає Ірану дані розвідки, які використовуються для наведення ударів по американських військах на Близькому Сході. Однак у Трампа заперечили допомогу Ірану з боку Росії, повіривши путінським посіпакам «на слово».

Україна виявила чітку закономірність у роботі російського супутникового угруповання. Перед атакою на базу «Принца Султана» росіяни зробили три серії детальних знімків: 20, 23 та 25 березня.

«Для Кремля ж війна на Близькому Сході — це засіб виживання власної економіки, де тривалий конфлікт гарантує високі ціни на нафту та можливість обходу санкцій в Індійському океані. Росія намагається керувати хаосом, залишаючись у затінку, проте суб’єктність України зміцнилася: вона більше не є лише реципієнтом допомоги, а виступає постачальником перевірених рішень для захисту регіону Затоки», — вважає експерт Семиволос.

Поки Росія «керує хаосом» задля високих цін на нафту, Україна підписує стратегічні угоди з Саудівською Аравією, ОАЕ та Катаром. Наша країна — єдина, хто має 4-річний досвід протидії російсько-іранським технологіям.