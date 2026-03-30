ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
291
Час на прочитання
2 хв

Війна в Ірані: як конфлікт загрожує глобальним амбіціям Путіна

Росія стала одним із перших бенефіціарів війни США проти Ірану завдяки зростанню цін на нафту та послабленню обмежень на її експорт з боку адміністрації Дональда Трампа.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Кремль підтримує Іран / © Associated Press

Росія останніми тижнями посилила підтримку Ірану, передаючи супутникові знімки та технології дронів для ударів по силах США в регіоні.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

«Попри короткострокову вигоду від високих нафтових цін, Кремль стикається з поступовою втратою впливу у світі. США активізували дії проти союзників Росії — від Венесуели, де американські сили затримали президента Ніколаса Мадуро, до Куби, проти якої посилили ембарго. Вашингтон також перехоплює танкери, пов’язані з російською нафтою», — зазначають журналісти.

Росія намагається зберегти мережу партнерств, яка раніше робила її другим найбільшим експортером озброєнь у світі, але ця система слабшає. У Сирії Москва веде переговори з новою владою після втечі Башара Асада, а в Африці російські найманці не змогли стримати наступ джихадистів у Малі та Буркіна-Фасо.

«Іран залишається ключовим партнером Росії на Близькому Сході. Його виживання дозволить Москві зберегти хоча б обмежену присутність у регіоні та продемонструвати здатність підтримувати союзників. Водночас Кремль намагається використати підтримку Тегерана як інструмент торгу з Вашингтоном, пропонуючи обмежити допомогу Ірану в обмін на поступки США в Україні», — додали у медіа.

Росія допомогає Ірану — останні новини

Раніше вже повідомлялося, що Росія передає Ірану дані розвідки, які використовуються для наведення ударів по американських військах на Близькому Сході. Однак у Трампа заперечили допомогу Ірану з боку Росії, повіривши путінським посіпакам «на слово».

Україна виявила чітку закономірність у роботі російського супутникового угруповання. Перед атакою на базу «Принца Султана» росіяни зробили три серії детальних знімків: 20, 23 та 25 березня.

«Для Кремля ж війна на Близькому Сході — це засіб виживання власної економіки, де тривалий конфлікт гарантує високі ціни на нафту та можливість обходу санкцій в Індійському океані. Росія намагається керувати хаосом, залишаючись у затінку, проте суб’єктність України зміцнилася: вона більше не є лише реципієнтом допомоги, а виступає постачальником перевірених рішень для захисту регіону Затоки», — вважає експерт Семиволос.

Поки Росія «керує хаосом» задля високих цін на нафту, Україна підписує стратегічні угоди з Саудівською Аравією, ОАЕ та Катаром. Наша країна — єдина, хто має 4-річний досвід протидії російсько-іранським технологіям.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie