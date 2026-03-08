Війна в Ірані може стати пасткою для Путіна: експерт розкрив неочікувані наслідки для України

Війна на Близькому Сході

Реклама

Конфлікт в Ірані ставить перед очільником Кремля Володимиром Путіним складну дилему. З одного боку, Москва ризикує втратити ключового союзника та постачальника зброї, а з іншого — отримує неабияку вигоду від зростання цін на енергоносії та перемикання уваги Заходу.

Про це розповів військовий експерт Карло Масала для подкасту RONZHEIMER.

Коли в Москві дізналися про напад на Іран, реакція Путіна була вкрай негативною, адже під загрозою опинився один із небагатьох близьких союзників РФ. Москва відразу різко засудила військові дії проти Тегерана. Проте військового втручання з боку Росії очікувати не варто.

Реклама

За словами Масали, Путін за будь-яку ціну намагається уникнути прямої конфронтації зі Сполученими Штатами. Головною і єдиною стратегічною метою Кремля залишається Україна. Якщо російські війська відкрито виступлять на боці Ірану, це неминуче спровокує жорстку реакцію Дональда Трампа, що унеможливить будь-які потенційні переговори щодо українського питання на вигідних для РФ умовах.

Експерт переконаний, попри відсутність живої сили, Росія раніше постачала Ірану свої передові системи протиповітряної оборони С-400. Однак під час реальних бойових дій вони виявилися абсолютно неефективними.

Ізраїль та США захопили «повну перевагу в повітрі». На запитання, чи збили розпіарені російські комплекси хоча б один західний літак, експерт відповідає категорично: «Зовсім ні. Нуль».

За оцінками фахівця, протиповітряна оборона іранців виявилася абсолютно неактивною. Цей факт завдає нищівного удару по репутації Росії як надійного глобального постачальника зброї.

Реклама

Втрата іранських снарядів для фронту в Україні

Масала вважає, для перебігу війни в Україні іранська криза має амбівалентні наслідки. Іран може остаточно випасти з гри як союзник РФ.

Він переконаний, хоча Росія вже налагодила власне виробництво ударних безпілотників типу Shahed, Тегеран залишався одним із головних постачальників артилерійських боєприпасів. За даними експерта, Іран передав росіянам «кілька мільйонів набоїв» із власних заводів та запасів. Тепер, коли Тегерану самому потрібна вся наявна зброя для виживання, цей потік снарядів для російської армії може повністю припинитися.

Експерт стверджує, що попри втрату союзника, Путін залишається у виграші завдяки економічним та геополітичним факторам. Війна на Близькому Сході неминуче веде до зростання світових цін на нафту і газ. Якщо іранська нафта зникне з ринку, російські енергоносії стануть ще більш затребуваними, що дозволить Кремлю швидко поповнювати виснажений військовий бюджет.

Проте найбільша загроза для України полягає в іншому. Загострення Близькому Сході потребує величезної кількості ракет-перехоплювачів для систем ППО, які постачаються переважно зі США.

Реклама

«Те, що йде на Близький Схід, може бути відсутнім в Україні», — наголошує Масала.

Чим довше триватимуть бойові дії в Ірані, тим менше засобів протиповітряної оборони залишатиметься для захисту українських міст.

Крім того, спрацьовує інформаційний ефект: фокус світової уваги стрімко зміщується, і тепер у заголовках домінує Іран. Для Києва, який критично залежить від міжнародної підтримки, така втрата уваги може мати вкрай небезпечні наслідки.

Як війна на Близькому Сході може вплинути на Україну

Нагадаємо, Росія відкрито заявляє про підтримку Ірану на тлі загострення ситуації на Близький Схід. Зокрема, посол РФ у Велика Британія Андрій Келін заявив, що Москва «не є нейтральною» у цьому конфлікті та свідомо підтримує Тегеран.

Реклама

Водночас російська сторона традиційно намагається перекласти відповідальність за ескалацію на США та Ізраїль, критикуючи позицію міжнародної спільноти, яка звинувачує Іран у загостренні ситуації в регіоні.

Також, за наявною інформацією, Росія передає Тегерану точні координати американських кораблів і літаків, що дозволяє іранським силам точніше наводити ракети та дрони-камікадзе. Ця співпраця вже призвела до трагічних наслідків: внаслідок атаки безпілотника в Кувейті загинуло шестеро військовослужбовців США. А у Білому домі відмовилися коментувати зв’язок Росії та Ірану у військовій розвідці.

До слова, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що загострення ситуації на Близькому Сході може вплинути на військову співпрацю між Росією та Іраном. За його словами, через нинішні обставини сторони наразі не можуть повноцінно взаємодіяти у сфері ракет і оборонної промисловості.

Водночас Стубб зазначив, що зміна глобальної уваги може створити нові можливості для дипломатії щодо України. Однак він також попередив, що зростання світових цін на нафту потенційно може бути вигідним для Росії, оскільки додаткові доходи здатні підтримувати її військові витрати.