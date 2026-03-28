Війна в Ірані розширюється: хусити вперше вдарили ракетами по Ізраїлю

Ізраїль. / © Associated Press

Єменські хусити, які підтримують Тегеран, вночі 28 березня вперше від початку нинішньої ізраїльсько-американської операції в Ірані, запустили ракету по Ізраїлю. Це ознаменувало їхній вступ у війну.

Про це повідомляють Reuters і CNN.

У заяві повстанського руху йдеться про те, що їхні сили «здійснили першу військову операцію з використанням шквалу балістичних ракет». Вони наголосили, що під прицілом опинилися «військові об’єкти Ізраїлю».

Хусити повідомляють, мовляв, їхня атака відбулася після обстрілів інфраструктури в Ірані, Лівані, Іраку. Крім того, вони пригрозили, що їхні операції триватимуть до закінчення «агресії» на всіх фронтах.

Зауважимо, раніше так звані посадовці повстанських сил повідомляло, що угруповання готове приєднатися до війни на підтримку Ірану, якщо США та Ізраїль посилять свої атаки.

Держсекретар США Марко Рубіо озвучив терміни завершення операції США. З його слів, йдеться про максимально стислі терміни. Деталей він не сказав, але наголосив, що Вашингтон розраховує на розв’язку протягом найближчого часу.

Reuters з посиланням на джерела в американській розвідці повідомило, що Штати можуть підтвердити знищення лише близько третини ракетного арсеналу Ірану. Однак досі значна частина іранської зброї залишається неушкодженою або ж надійно захованою у підземних бункерах.

Тим часом ізраїльський міністр оборони Ісраель Кац заявив, що Тель-Авів готує новий етап атак по Ірану. Хоч він не надав жодних подробиць щодо того, що передбачатимуть розширені операції, але пригрозив, що Ізраїль буде продовжувати «переслідувати лідерів і командирів режиму та знищувати його стратегічні можливості».