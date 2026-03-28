ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
864
Час на прочитання
2 хв

Війна в Ірані розширюється: хусити вперше вдарили ракетами по Ізраїлю

Хусити приєдналися до війни проти Ізраїлю - обіцяють продовжувати атаки надалі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Ізраїль. / © Associated Press

Єменські хусити, які підтримують Тегеран, вночі 28 березня вперше від початку нинішньої ізраїльсько-американської операції в Ірані, запустили ракету по Ізраїлю. Це ознаменувало їхній вступ у війну.

Про це повідомляють Reuters і CNN.

У заяві повстанського руху йдеться про те, що їхні сили «здійснили першу військову операцію з використанням шквалу балістичних ракет». Вони наголосили, що під прицілом опинилися «військові об’єкти Ізраїлю».

Хусити повідомляють, мовляв, їхня атака відбулася після обстрілів інфраструктури в Ірані, Лівані, Іраку. Крім того, вони пригрозили, що їхні операції триватимуть до закінчення «агресії» на всіх фронтах.

Зауважимо, раніше так звані посадовці повстанських сил повідомляло, що угруповання готове приєднатися до війни на підтримку Ірану, якщо США та Ізраїль посилять свої атаки.

Війна в Ірані — останні новини

Держсекретар США Марко Рубіо озвучив терміни завершення операції США. З його слів, йдеться про максимально стислі терміни. Деталей він не сказав, але наголосив, що Вашингтон розраховує на розв’язку протягом найближчого часу.

Reuters з посиланням на джерела в американській розвідці повідомило, що Штати можуть підтвердити знищення лише близько третини ракетного арсеналу Ірану. Однак досі значна частина іранської зброї залишається неушкодженою або ж надійно захованою у підземних бункерах.

Тим часом ізраїльський міністр оборони Ісраель Кац заявив, що Тель-Авів готує новий етап атак по Ірану. Хоч він не надав жодних подробиць щодо того, що передбачатимуть розширені операції, але пригрозив, що Ізраїль буде продовжувати «переслідувати лідерів і командирів режиму та знищувати його стратегічні можливості».

Дата публікації
Кількість переглядів
864
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie