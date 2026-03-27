ТСН у соціальних мережах

Війна в Ірані: Рубіо озвучив терміни завершення операції США

США вважають свої цілі майже досягнутими.

Дар'я Щербак
Марко Рубіо

Марко Рубіо / © Associated Press

Сполучені Штати Америки очікують завершення операції проти Ірану в максимально стислі терміни.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час свого виступу після зустрічі міністрів закордонних справ країн «Великої сімки» (G7), що відбулася у Франції.

Як повідомляє Sky News, Марко Рубіо підкреслив, що часові межі операції значно коротші, ніж могли припускати аналітики.

Замість тривалого протистояння, що могло б розтягнутися на місяці, США розраховують на розв’язку протягом найближчого часу.

«У нас є цілі, і ми впевнені, що близькі до їхнього досягнення. США очікують, що операція проти Ірану завершиться протягом кількох тижнів, а не місяців», — наголосив держсекретар.

Війна в Ірані — останні новини:

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив низку заяв про військову операцію в Ірані. Зокрема, він пояснив, чому не вживає слово «війна». Американський лідер не забув і про «8 воєн». «Ми врегулювали вісім воєн. Люди ніби забувають», — завершив Трамп.

Також він поділився, що Іран нібито хотів зробити його своїм верховним лідером. «Ні, дякую. Я цього не хочу», — ввічливо відмовив Трамп.

Також раніше йшлося про терміни завершення війни на Близькому Сході. Так, Трамп вважає, що війна з Іраном перебуває на завершальній стадії та має закінчитися у межах раніше оголошеного терміну — 4–6 тижнів. За повідомленнями інсайдерів, Трамп вагається між переговорами і можливим посиленням військових дій, зокрема не виключає введення військ. Втім не без побоювань щодо зростання втрат.

Дата публікації
Кількість переглядів
600
