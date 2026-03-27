Війна в Ірані вдарить по економіці гірше за Covid: президент Фінляндії зробив тривожну заяву

Президент Фінляндії Александр Стубб / © Getty Images

Війна на Близькому Сході може мати катастрофічні наслідки для світової економіки. Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що конфлікт в Ірані загрожує спровокувати масштабну глобальну рецесію, економічні збитки від якої значно перевищать наслідки пандемії коронавірусу.

Про це пише Politico.

Гірше за пандемію та крах дипломатії

Один із найбільших оптимістів Європи, президент Фінляндії Александр Стубб, поділився вкрай похмурою оцінкою того, куди веде світ політика його колишнього партнера по гольфу Дональда Трампа. У своєму інтерв’ю з президентської резиденції в Гельсінкі він зазначив, що знайомий експерт попередив його про економічні наслідки війни в Ірані, які «можуть бути гіршими за Covid». Стубб закликає світ дослухатися до цього тривожного прогнозу.

За його словами, нинішня ситуація загрожує «самопроголошеною глобальною рецесією», яка яскраво демонструє наслідки дій поза межами міжнародних правил і норм. Конфлікт на Близькому Сході вже показав, наскільки тісно країни та ланцюжки постачань пов’язані з енергетичними ринками та геополітикою.

«Усе пов’язано з усім: ціна на нафту з ціною на газ, з ціною на продовольство, з ціною на добрива, з ціною на фармацевтичні препарати, і цей список можна продовжувати», — зазначає Стубб.

Саме тому, на думку фінського лідера, підхід адміністрації Трампа «Америка понад усе», заснований на транзакціях у зовнішній політиці, приречений на провал. Він підкреслює, що дипломатія рідко буває простою угодою, і зараз ми спостерігаємо занепад міжнародних інституцій саме тоді, коли вони потрібні найбільше для вирішення конфліктів чи кліматичних проблем.

Заморожені переговори та український фронт

Стубб, який має один із найкращих особистих контактів із Трампом серед європейських лідерів, ще минулої осені точно передбачив, що президент США застосує жорсткі санкції проти російської нафти. Однак зараз Вашингтон пом’якшив ці обмеження, щоб зменшити вплив війни в Ірані на ціни на пальне, що фактично стало рятувальним кругом для російської економіки під час її вторгнення в Україну.

На запитання, чи не боїться він, що Трамп втратить інтерес і відмовиться від обіцянки завершити війну в Україні, Стубб висловив сподівання, що цього не станеться, хоча наразі увага Білого дому прикута до Ірану. Мирні переговори щодо України, за його оцінкою, зараз поставлені на паузу після трьох раундів без планування нових зустрічей.

Фінський президент також відверто прокоментував заклики допомогти США в Перській затоці. Він фактично віддзеркалив прямолінійність Трампа, заявивши, що війна в Ірані — це не його війна, натомість його війною залишається Україна.

Загроза Третьої світової та допомога Києва

Два глобальні конфлікти вже переплітаються: Росія допомагає Ірану визначати американські цілі, одночасно атакуючи Україну безпілотниками іранської розробки. Стубб визнає небезпеку ескалації до Третьої світової війни, хоча й обережно ставиться до цього терміна.

«Говорити про світову війну — це занадто, мабуть, занадто багато для людського розуму, щоб зрозуміти на цьому етапі розвитку міжнародних відносин… Я б не хотів говорити про Третю світову війну — поки що», — наголосив політик.

Водночас він бачить потенціал для України здобути нових союзників у Перській затоці та США. Оскільки Росія випустила тисячі «Шахедів», українські військові розробили складні технології для захисту від них, які тепер можуть запропонувати країнам, що потерпають від атак Ірану. Стубб сподівається, що американці зрозуміють: українці потрібні їм більше, ніж росіяни.

Розкол Заходу та витривалість марафонця

Стубб вважає, що за перші місяці 2026 року світ суттєво змінився. Він констатує розкол у трансатлантичному партнерстві, де глобальна Північ бере на себе захист ліберального світового порядку, тоді як США стають більш прагматичними.

Фінський лідер, який є затятим тріатлоністом і минулого року посів друге місце у своїй віковій групі на національних змаганнях, проводить цікаві паралелі між спортом на витривалість і політикою. Попри погрози Трампа не захищати європейські країни, які недоплачують за оборону, Стубб не здається і продовжує активно будувати дипломатичні мережі.

«Кожен, хто займається спортом на витривалість, розуміє: 20% ваших тренувань — важкі, 80% — легкі. Саме так ви досягаєте максимуму. Треба вміти берегти сили, щоб у потрібний момент викластися на повну», — резюмував президент Фінляндії.

