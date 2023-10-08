Війна в Ізраїлі: Китай закликав негайно припинити бойові дії та насильство

У Міністерстві закордонних справ Китаю "глибоко стурбовані" ескалацією між Ізраїлем і Палестиною. Там закликали усі сторони проявити стриманість та припинити бойові дії

Про це йдеться у відповідній заяві на сайті китайського МЗС.

"Китай глибоко стурбований поточною ескалацією напруженості та насильства між Палестиною та Ізраїлем. Ми закликаємо відповідні сторони зберігати спокій, проявляти стриманість і негайно припинити бойові дії, щоб захистити цивільне населення та уникнути подальшого погіршення ситуації", - йдеться у повідомленні відомства.

МЗС Китаю заважило, що рецидив конфлікту ще раз свідчить про те, що тривалий застій мирного процесу тривати не може.

Нагадаємо:

Вранці 7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль. Обстріли та бойові зіткнення тривають від 6:30. Бойовики ХАМАС продовжують обстрілювати міста біля кордону з Сектором Гази.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Пентагон працюватиме над тим, аби Ізраїль отримав все необхідне для самооборони та захисту цивільного населення від тероризму.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль перебуває в стані війни.

"Ворог заплатить ціну, якої він ніколи раніше не знав", — сказав він.

За повідомленням ЗМІ, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по ісламських бойовиках ХАМАС на кордоні з Сектором Гази за допомогою безпілотних літальних апаратів. Крім цього, Ізраїль завдав авіаударів по інших районах Сектору Гази.

Старший військовий командувач ХАМАС Мохаммад Дейф заявив, що ХАМАС виступив по Ізраїлю понад 5000 ракет під час так званої операції "Потоп Аль-Акса". Також він закликав палестинців у всьому світі стати до боротьби. Натомість ізраїльське видання з посиланням на слова речника ЦАХАЛу, контрадмірала Даніеля Хагарі, заявило, що по Ізраїлю випустили понад 2200 ракет.

У Міністерстві закордонних справ Туреччини також заявили, що засуджують війну в Ізраїлі.

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