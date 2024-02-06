Війна в Ізраїлі: половину населення Сектора Гази евакуювали до кордону з Єгиптом

Понад половину населення Сектора Гази, яке нараховує 2,3 мільйона людей, зараз переселено до міста Рафах на кордоні з Єгиптом та прилеглі райони. Накази Ізраїлю про евакуацію палестинців тепер охоплюють дві третини території, або 246 квадратних кілометрів.

Про це повідомили гуманітарні спостерігачі ООН, пише AP.

Міністерство охорони здоров'я Гази повідомило, що кількість загиблих палестинців становить 27 478 осіб після майже чотирьох місяців війни. Чверть жителів Гази зараз голодують, а 85% населення – вигнали зі своїх домівок, а сотні тисяч перебувають у тимчасових наметових містечках.

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом невдовзі після прибуття до королівства в понеділок. Це п’ятий візит Блінкена на Близький Схід від моменту початку війни в Газі – 7 жовтня 2023 року, коли ХАМАС увірвався на південь Ізраїлю. Під час штурму загинуло близько 1200 осіб, переважно мирних жителів, а бойовики викрали ще близько 250 осіб.

На початку війни ізраїльські військові почали наказувати палестинцям у північній половині Сектора Гази залишити свої домівки, щоб уникнути можливого наземного бою. Ізраїль наголошує, що переслідує лише цілі ХАМАС і стверджує, що терористи ХАМАСу несуть відповідальність за шкоду цивільному населенню, оскільки вони воюють посеред цивільних об’єктів.

Накази Ізраїля про евакуацію поширилися на частини півдня Сектора Гази, включно з містом Хан-Юніс та прилеглими районами, де зараз зосереджено наземний наступ Ізраїлю.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ЦАХАЛ не збирається виводити свої війська з Сектора Гази після закінчення операції проти бойовиків угруповання ХАМАС. Ізраїль не буде завершувати військову операцію, поки не досягне поставлених цілей.

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