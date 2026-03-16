Війна в Ормузькій протоці: дві країни Європи відмовилися відправити флот

Черга з нафтових танкерів та вантажних суден в Ормузькій протоці / © Associated Press

Німеччина та Велика Британія відхилили заклик президента США Дональда Трампа щодо допомогти у забезпеченні безпеки судноплавства через Ормузьку протоку — один із найважливіших маршрутів світового експорту нафти. Зокрема, очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль наголошує на дипломатичному врегулюванні та дистанціюванні від збройного конфлікту.

Про це повідомили Tagesschau та The Telegraph.

Чому Німеччина відмовилась патрулювати Ормузьку протоку?

Трамп закликав союзників долучитися до забезпечення безпеки судноплавства через Ормузьку протоку. Однак Вадефуль заявив, що наразі Берлін не планує брати участь у такій операції та скептично ставиться до ідеї розширення морської місії Євросоюзу.

Очільник німецького МЗС наголосив, що на цьому етапі участь країни у забезпеченні безпеки протоки не розглядається.

«Ми не братимемо участі у цьому конфлікті», — сказав Вадефуль.

За його словами, представники США та Ізраїль пояснили, що їхні удари спрямовані на знищення військових можливостей Ірану, насамперед його ядерної та ракетної програм. Берлін очікує, що союзники повідомлять, коли ці завдання буде виконано.

«Тоді ми з радістю будемо готові долучитися до переговорів», — сказав німецький міністр.

Він переконаний, що безпеку судноплавства в Ормузькій протоці та у Червоному морі можна гарантувати лише шляхом дипломатичного врегулювання.

Коментуючи можливість розширення місії ЄС Aspides на Ормузьку протоку, Вадефуль зазначив, що ставиться до цієї ідеї «дуже скептично». За його словами, навіть у Червоному морі, де місія вже працює, вона є «неефективною».

Міністр додав, що справжня стабільність можлива лише тоді, коли військове протистояння буде «врегульоване по суті». Він визнав, що початку війни не очікували, а також поки що «не зовсім точно» зрозуміло, коли вона завершиться.

Вадефуль підкреслив, що Європа зазвичай готова допомагати у забезпеченні безпеки морських маршрутів, однак наразі він «не бачить ні нагальної потреби, ні причин для участі Німеччини».

«Наша вимога до США та Ізраїлю — інформувати нас і повідомляти, які саме конкретні цілі ще переслідуються, а потім разом із нами обговорювати, як можна завершити цю війну», — сказав очільник МЗС.

За його словами, держави регіону очікують від Німеччини активної дипломатичної ролі.

Позиції в уряді Німеччини щодо патрулювання Ормузької протоки

Раніше щодо можливої участі Берліна висловлювалися й інші політики. Депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер заявив, що в уряді поки немає єдиної позиції щодо правових аспектів такого кроку. За його словами, новостворена Національна рада безпеки Німеччини могла б підготувати відповідну пропозицію, яку пізніше розглянули б уряд і, за необхідності, Бундестаг.

«Я не хотів би випереджати таку оцінку та рішення», — зазначив Кізеветтер.

Депутат Бундестагу від партії «Союз 90/Зелені» Антон Гофрайтер також висловився критично щодо можливого залучення німецьких військових.

«Я не бачу, що німецький флот може і повинен зробити внесок у військове забезпечення безпеки Ормузької протоки», — сказав він.

Лідер Лівої партії Ян ван Акен також виступив проти такої ініціативи.

«Німеччина в жодному разі не повинна брати участь у військовій місії в Ормузькій протоці», — заявив політик.

На думку ван Акена, ситуація в регіоні є частиною війни, яка почалася після атак Ізраїлю та США, що, за його словами, суперечать міжнародному праву.

Мерц — про Ормузьку протоку

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також заявив 13 березня, що наразі «немає підстав думати про військове забезпечення безпеки морських шляхів».

Він підкреслив, що Німеччина не бере участі у цьому конфлікті.

«Ми не є частиною цієї війни і не хочемо нею стати. Тому всі наші зусилля спрямовані на те, щоб завершити війну», — висловився Мерц.

Відмова Британії від участі в операції в Ормузькій протоці

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відмовився направляти військові кораблі для участі в операції з відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

Міністр енергетики країни Ед Мілібенд повідомив, що уряд активно аналізує можливі кроки для відкриття протоки, однак не готовий брати на себе конкретні зобов’язання щодо військової участі. За його словами, Лондон розглядає альтернативні способи підтримки, зокрема застосування безпілотних технологій для пошуку морських мін. Водночас британська влада поки що не планує відправляти військові кораблі для розмінування морського маршруту. Це попри те, що есмінець HMS Dragon був направлений до східної частини Середземного моря для посилення протиповітряної оборони поблизу Кіпру.

Водночас заступник очільника МЗС Ірану застеріг британський уряд від участі у можливій операції. Він наголосив, що Іран не перебуває у стані війни з Британією, однак будь-яке залучення Лондона до військової місії в Ормузькій протоці Тегеран розцінюватиме як підтримку американсько-ізраїльської агресії проти країни.

Заклики Трампа допомогти в розблокування Ормузької протоки

Нагадаємо, Трамп закликав країни, які імпортують нафту через Ормузьку протоку, долучитися до операції США проти Ірану для її деблокування. Очільник Білого дому наголосив, що оскільки США не залежать від цієї нафти, саме основні споживачі мають очолити боротьбу за вільне судноплавство, тоді як Вашингтон лише надаватиме допомогу.

Трамп також попередив, що майбутнє НАТО під загрозою, якщо союзники не допоможуть захистити Ормузьку протоку, через яку Китай та Європа отримують більшість нафти. Він закликав Пекін і партнерів надати мінні тральщики та війська, оскільки США менш залежні від цього шляху. Трамп готовий відкласти саміт із лідером Китаю Сі Цзіньпіном для тиску на нього та погрожує новими ударами по нафтовій інфраструктурі Ірану.

Зауважимо, за даними Axios, Трамп готує міжнародну коаліцію для силового розблокування Ормузької протоки та планує оголосити про її створення вже цього тижня. Джерела також інформують, що американський лідер розглядає ще й радикальний сценарій захоплення нафтового терміналу на острові Харк, що потребуватиме присутності військових США на землі для економічного розгрому іранського режиму в разі продовження блокади танкерів.