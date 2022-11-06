"Війна в Україна – лише розминка, наближається велика криза" – очільник Стратегічного командування ЗС США

Чарльз Річард попередив про наближення великої кризи та про необхідність розгорнути в Америці більшу військову підготовку.

Війна Росії проти України – це тільки розминка, над світом нависла велика криза.

Про це заявив очільник Стратегічного командування ЗС США Чарльз Річард, пише WSJ.

"Український конфлікт, в якому ми зараз перебуваємо, – тільки розминка. Наближається велика криза. І пройде не так багато часу, і ми пройдемо перевірку на міцність", - наголосив Річард.

Він також наголосив, що вторгнення армії Росії в Україну показало, що сила американського військового стримування слабшає, і цей факт, схоже, занадто мало хто готовий визнати публічно.

"Коли я оцінюю наш рівень стримування проти Китаю, корабель повільно тоне. Він тоне повільно, але він тоне, оскільки, по суті, вони впроваджують свої можливості швидше, ніж ми" - сказав Чарльз Річард.

Адмірал Річард зазначив, що Америка зберігає перевагу в підводних човнах – "можливо, єдина справжня асиметрична перевага, яку ми все ще маємо", – але навіть це може зникнути, якщо Америка не набере темп, "вирішивши проблеми з технічним обслуговуванням і розпочавши нове будівництво".

За його словами, будівництво в США трьох швидкохідних підводних човнів типу "Вірджинія" на рік було б хорошим початком.

Минулорічна новина про те, що Китай випробував гіперзвукову ракету, яка облетіла весь світ і приземлилася вдома, повинна була викликати більше тривоги, ніж викликала. Це означає, що Китай може поставити під загрозу будь-яке місто чи об'єкт США і, можливо, залишитися непоміченим. Той факт, що випробування застало США зненацька і перевершило гіперзвукові можливості Америки, погіршує ситуацію.

"Раніше ми вміли рухатися швидко, але втратили це мистецтво", – додав адмірал.

Як зазначається в матеріалі, поки Китай не нападе на Тайвань або не зробить будь-які інші дії, які завдадуть шкоди інтересам США або союзників, США нічого не можуть з цим вдіяти.

Китай, США та війна в Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен у неділю під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Китаю Ван І обговорив війну Росії проти України. Співрозмовники наголосили, що війна проти України становить серйозні загрози для глобальної безпеки та економічної стабільності.

США також відаграють важливу роль у напружених стосунках Китаю та Тайваню. 2022 року напруження між КНР і Тайванем знову загострилося. Причиною ескалації став візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до острова.

Президент США Джо Байден заявив, що США захищатимуть острів Тайвань у разі китайського вторгнення.

Нещодавно у Путіна заговорили про переговори із США та назвали умову – "прислухатися до "занепокоєнь РФ".

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