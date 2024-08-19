Війна в Україні допомагає Китаю у створенні зброї проти США: що саме вивчають в КНР (фото)

Китай нарощує зусилля з виробництва зброї проти БпЛА і випробовує її під час регулярних навчань, зокрема з огляду на уроки війни в Україні.

Китай розглядає технологію боротьби з дронами під час війни України з РФ як ключ до майбутнього успіху на полі бою.

Про це йдеться у матеріалі газети South China Morning Post (SCMP).

"Китайських військових і приватних виробників закликали нарощувати зусилля з виробництва зброї проти безпілотників після того, як вони побачили, наскільки вони ефективні у війні в Україні. Народно-визвольна армія уважно стежила за тим, як технологія використовується на полі бою, і перевіряла власні можливості під час регулярних навчань", — йдеться у матеріалі.

Внутрішній китайський ринок антидронів нарощує спроможності Фото: SCMP

Із посиланням на слова одного із китайських виробників, видання стверджує,що війна в Україні стала поворотним моментом для виробників антидронів у КНР.

Не лише South China Morning Post, а й інші китайські ЗМІ все частіше пишуть про західну зброю проти безпілотників. Так, офіційна військова газета The PLA Daily повідомила про деякі з цих навчань, останні з яких проводилися в Куньміні, столиці провінції Юньнань.

В іншій нещодавній статті висвітлювали деякі технології, які вивчають в КНР, зокрема британську DragonFire, потужну лазерну зброю, яку успішно випробували в січні 2024 року.

Із посиланням на слова одного зі співробітників компанії Jindowin, що спеціалізується на технологіях боротьби з дронами, авторка статті зазначає, що Китай досягає успіху у створенні антидронових систем для внутрішнього ринку. Ринок "процвітає", а війна РФ проти України стала "поворотним моментом" для китайських виробників.

"На наш бізнес впливають міжнародні ситуації, такі як російсько-українська війна, під час якої широко використовувалися безпілотники. Безпілотники нашої країни приголомшливі, а раз є спис, має бути і щит", — повідомив виробник антидронів.

Водночас економічна система КНР допомагає знизити витрати і виробляти "високоякісну і недорогу продукцію", забезпечуючи потрібні ланцюжки постачання. Фахівець наголосив, що у компанії немає зарубіжного ринку, а її товари зазвичай використовують для забезпечення внутрішньої безпеки. Цивільні безпілотники користуються великою популярністю в Китаї, проте їхнє використання суворо обмежується в період проведення політичних заходів різного рівня.

У виданні також йдеться про мжливості антидронових систем. Вони можуть зіграти важливу роль у потенційному конфлікті в Тайванській протоці. Раніше США заявляли про намір розгорнути тисячі безпілотників, влаштувавши "безпілотне пекло", якщо Пекін атакує острів. Зі свого боку влада Тайваню працює над власною системою захисту від дронів, виділивши цього року на неї 156 млн доларів.

Нагадаємо, вночі проти 19 серпня 2024 року Україною кружляли ворожі ударні дрони. А напередодні РФ двічі за ранок атакувала столицю України ракетами. Близько 05:00 ворог застосував балістичне озброєння, а вже приблизно о 07:00 - крилатими ракетами.

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