Війна в Україні і не тільки: Макрон назвав головні теми саміту G7

Емманюель Макрон / © Associated Press

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Сьогодні, 15 червня, у французькому місті Евіан-ле-Бен починається саміт «Групи семи» (G7).

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон.

Головні теми G7 — що обговорять

За словами президента Франції, одним із ключових питань зустрічі лідерів «сімки» буде всебічна допомога Україні у війні проти Росії. На саміт особисто завітає президент України Володимир Зеленський.

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«Ми також працюватимемо над створенням умов для переговорів, які могли б привести до тривалого миру», — сказав Макрон.

Другим важливим блоком дискусій стане ситуація навколо Ірану та підписання угоди між Вашингтоном і Тегераном. До обговорення цього питання залучать представників Єгипту, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів.

«Нашою метою буде оцінити наслідки цієї угоди, підтримати Ліван, забезпечити довгострокове відкриття Ормузької протоки та сприяти укладанню угоди щодо ядерної та балістичної програм Ірану. Ми також розглянемо способи диверсифікації енергетичних маршрутів із цього регіону, щоб зменшити нашу залежність», — зазначив він.

Емманюель Макрон наголосив, що однією з головних тем стане те, як криза на Близькому Сході впливає на світову економіку. Також лідери обговорять допомогу біднішим країнам (Півдню) — щоб підготуватися до цього, вони вже провели переговори з представниками Індії та Китаю.

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«Йтиметься про те, як ефективніше допомагати країнам Півдня, залучаючи більше приватних інвестицій, відновлюючи механізми солідарності та розв’язуючи проблеми, які сьогодні впливають на міжнародну торгівлю. У цьому напрямку вже проведено значну експертну роботу. Кілька днів тому мы також провели поглиблені консультації за участю Індії, Китаю та країн G7 для просування цієї ініціативи», — сказав він.

За підсумками саміту лідери планують ухвалити низку спільних документів. Вони стосуватимуться міжнародної торгівлі, міграції, охорони здоров’я (зокрема, боротьби з раком та вірусом Ебола), протидії наркоторгівлі, а також управління критично важливими корисними копалинами та рідкісноземельними металами.

«Але головна мета полягає в іншому. Ми прагнемо досягти нових домовленостей, зміцнити співпрацю між країнами G7 та нашими партнерами, створити спільні рішення, знизити міжнародну напруженість і покращити стан наших економік», — наголосив Макрон.

Саміт G7 — останні новини

Нагадаємо, саміт G7 проводиться 15-17 червня у французькому Евіані. Цей захід стане майданчиком для обговорення шляхів завершення війни в Україні. За даними медіа, у межах заходу Зеленський візьме участь у робочій сесії за участю Трампа, з яким він домовився про особисту зустріч.

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На саміті G7 Київ і союзники намагатимуться переконати Дональда Трампа посилити допомогу — від Patriot до санкцій проти Росії.

Раніше ми писали, президент України Володимир Зеленський пропонував організувати зустріч з російським колегою Володимиром Путіним на полях саміту G7 у Франції. Однак російська сторона вкотре показала відмову від діалогу щодо завершення війни.

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