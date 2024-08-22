Війна в Україні має "майже расовий характер": генерал назвав умови перемоги над агресором

Україна за допомогою Заходу має створити "неприйнятні загрози" для Росії.
Екскомандувач британської армії генерал Патрік Сандерс закликав союзників відкинути хвилювання та занепокоєння щодо ескалації війни та використання Росією тактичної ядерної зброї і нарешті надати Україні зброю, необхідну для перемоги над агресором.
Про це пише The Times.
На думку генерала, Захід занадто боявся спровокувати кремлівського диктатора Володимира Путіна і тому не надавав Україні "вирішальної зброї" для перемоги у війні.
Сандерс, який залишив посаду начальника генерального штабу цього літа, також наголосив, що війна, розв'язана Росією, носить "майже расовий характер", і найкращий спосіб зупинити її – надати Україні усю необхідну допомогу для створення "неприйнятних загроз" для агресора.
"На даний момент ми повинні переконатися, що Україна може перемогти. Це не просто виживання на полі бою – йдеться про створення неприйнятних загроз для Росії, які змусять Путіна переглянути свої дії", – зазначив Сандерс.
Генерал зауважив, що союзники України могли б надати рішучу підтримку від самого початку повномасштабного вторгнення, але переоцінили можливу реакцію Росії у відповідь на західну допомогу.
"Однак, коли були досягнуті "червоні лінії", проголошені росіянами, вони нічого не зробили", – наголосив британський генерал.
За словами Сандерса, зараз будь-які переговори з Росією про припинення вогню у кращому випадку призведуть лише до "тимчасової паузи". Він також зауважив, що абсолютно неприпустимо дозволити Путіну захопити Україну, адже це буде не тільки капітуляція Києва, а й всього євроатлантичного простору, що підірве світову безпеку та стане привабливим прикладом для інших диктаторів.
Нагадаємо, у Британії відреагували на коментар Зеленського щодо "уповільнення" підтримки України. Британський уряд запевнив Київ, що їхня підтримка є непохитною, але наразі змінити рішення щодо далекобійної зброї неможливо.
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