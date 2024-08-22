Війна в Україні має "майже расовий характер": генерал назвав умови перемоги над агресором

Екскомандувач британської армії генерал Патрік Сандерс закликав союзників відкинути хвилювання та занепокоєння щодо ескалації війни та використання Росією тактичної ядерної зброї і нарешті надати Україні зброю, необхідну для перемоги над агресором.

Про це пише The Times.

На думку генерала, Захід занадто боявся спровокувати кремлівського диктатора Володимира Путіна і тому не надавав Україні "вирішальної зброї" для перемоги у війні.

Сандерс, який залишив посаду начальника генерального штабу цього літа, також наголосив, що війна, розв'язана Росією, носить "майже расовий характер", і найкращий спосіб зупинити її – надати Україні усю необхідну допомогу для створення "неприйнятних загроз" для агресора.

"На даний момент ми повинні переконатися, що Україна може перемогти. Це не просто виживання на полі бою – йдеться про створення неприйнятних загроз для Росії, які змусять Путіна переглянути свої дії", – зазначив Сандерс.

Генерал зауважив, що союзники України могли б надати рішучу підтримку від самого початку повномасштабного вторгнення, але переоцінили можливу реакцію Росії у відповідь на західну допомогу.

"Однак, коли були досягнуті "червоні лінії", проголошені росіянами, вони нічого не зробили", – наголосив британський генерал.

За словами Сандерса, зараз будь-які переговори з Росією про припинення вогню у кращому випадку призведуть лише до "тимчасової паузи". Він також зауважив, що абсолютно неприпустимо дозволити Путіну захопити Україну, адже це буде не тільки капітуляція Києва, а й всього євроатлантичного простору, що підірве світову безпеку та стане привабливим прикладом для інших диктаторів.

Нагадаємо, у Британії відреагували на коментар Зеленського щодо "уповільнення" підтримки України. Британський уряд запевнив Київ, що їхня підтримка є непохитною, але наразі змінити рішення щодо далекобійної зброї неможливо.

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