Війна в Україні має жахливі наслідки, наступні дні будуть вирішальними для всього світу – МЗС Німеччини

Також Бербок наголосила, що Китай теж "несе відповідальність за мир у всьому світі" і що Пекін "не має постачати Росії зброю".

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, коментуючи війну в Україні, заявила, що наступні дні стануть вирішальними для всього світу.

Про це очільниця німецького МЗС сказала на брифінгу.

"Наступні дні будуть вирішальними не лише з огляду на Україну, але вирішальними для миру в усьому світі", – заявила Бербок.

За словами очільниці МЗС ФРН, є країни, які не засуджують війну в Україні. Але вони це роблять не тому, що не підтримують Хартію ООН, "а тому, що вони перебувають у сильній залежності від Росії".

"Ця війна (в Україні. – Ред.) має жахливі наслідки для всього світу. Тому саме цими днями в Нью-Йорку (на Генасамблеї в ООН. – Ред.) весь світ апелюватиме до президента Путіна із закликом припинити війну і вивести війська, а також подбати про відновлення миру", – продовжила вона.

Також Бербок наголосила, що Китай теж "несе відповідальність за мир у всьому світі" і що Пекін "не має постачати Росії будь-яку зброю".

"Я чітко дала зрозуміти, що Китай, зокрема, як член Ради Безпеки, несе відповідальність за мир у всьому світі в ситуації, яку ми зараз переживаємо з російською агресивною війною, яка також є порушенням міжнародного права. Це також означає, що Китай не повинен постачати Росії будь-яку зброю, включаючи товари подвійного призначення", – додала міністерка.

Раніше Анналена Бербок наголосила на необхідності надалі допомагати Україні з ППО та танками.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден під час візиту до Києва заявив, що загарбницька війна Путіна йде до поразки. Проте він попередив, що українців очікують "важкі дні, тижні та роки".

Завтра диктатор Путін звернеться до Федеральних зборів Росії. На думку деяких експертів, під час цього звернення Путін може оголосити про загальну мобілізацію в РФ, або оголосити інші кроки про ескалації. Натомість інші вважають, що диктатор може заявити, що "мети "спецоперації" досягнуто".

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