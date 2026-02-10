Війна в Україні може затягнутись на роки: як Кремль хоче обдурити Вашингтон

Очільник зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розин / © скриншот з відео

Російське керівництво навмисно затягує процес мирних переговорів, не маючи жодного наміру вести конструктивну співпрацю зі Сполученими Штатами для завершення війни в Україні.

Про справжні мотиви Володимира Путіна та зміст внутрішніх обговорень у Кремлі з посиланням на голову Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розіна пише видання BILD.

Імітація діалогу та обман

За даними розвідки, Москва використовує дипломатичні контакти виключно як інструмент маніпуляції. Внутрішні дискусії російських еліт свідчать про те, що питання реального компромісу чи співпраці зі США навіть не стоїть на порядку денному — обговорюються лише методи, як ввести американських партнерів в оману.

Стратегія Кремля полягає у створенні ілюзії переговорного процесу, щоб виграти час для перегрупування сил. Путін намагається «заговорити» Вашингтон, уникаючи будь-яких конкретних кроків до деескалації, адже його головна мета залишається незмінною.

Віра у військову перемогу

Каупо Розін наголошує, що російський диктатор досі перебуває в полоні ілюзій щодо можливого тріумфу його окупаційної армії на полі бою. Путін все ще вірить, що зможе здобути повну військову перемогу над Україною, якщо ресурсна війна триватиме достатньо довго.

Така позиція Кремля означає, що бойові дії можуть затягнутися ще на кілька років. Москва готова жертвувати економікою та людьми заради своїх імперських амбіцій, ігноруючи реальні втрати та безперспективність силового сценарію у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, Кремль використовує обмін полоненими як гуманітарне прикриття небажання ухвалювати політичні рішення щодо завершення війни проти України. На думку Портникова, в такий спосіб Росія імітує прогрес у переговорах.