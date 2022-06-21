Війна в Україні показала, що Європа не може захистити себе без США - МЗС Польщі

Війна в Україні показала, що Європа не може захистити себе без США - МЗС Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау вважає, що нинішня кризова безпеки на континенті показує, що Європа не може захистити себе без Сполучених Штаті

Польський дипломат зверунвся до членів НАТО та закликав їх взяти на себе більше відповідальності за власний захист.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, пише Associated Press.

"Польща сприймає участь Сполучених Штатів у європейській безпеці як основоположну умову миру в Європі", - сказав він.

Він назвав лідерство США в НАТО ключем до рішення про "швидку та ефективну адаптацію до російської загрози у 2016 році". Зокрема, він пригадав, що саме тоді НАТО збільшило свою присутність на східному фланзі після анексії Росією українського півострова Крим у 2014 році та підтримки проросійських бойовиків на Донбасі.

Як повідомляли ранше, відставний генерал-лейтенант армії США Марк Гертлінг висловив думку, що Україна переможе у війні проти РФ і станеться вона "нокаутним ударом" ЗСУ.

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