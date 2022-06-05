Війна в Україні спричинила паніку в Європі: Ердоган розповів, що молиться за вихід світу з кризи

Війна в Україні спричинила паніку в Європі: Ердоган розповів, що молиться за вихід світу з кризи

Однак додав, що його країна понад 10 років стримує хвилю нелегальної міграції з Сирії.

У Туреччині вважають, що вторгнення Росії в Україну провокує паніку серед країн Європи.

Реджеп Таїп Ердоган, якого процитувало видання Hurriyet, заявив членам правлячої "Партії справедливості та розвитку", що молиться за те, щоб світ якнайшвидше вийшов з кризи, яка була викликана вторгненням російських військ на територію України.

Також він додав, що його країна понад 10 років стримує хвилю нелегальної міграції з Сирії.

"У той час як наша країна вже 11 років успішно справляється з нелегальною міграцією з Сирії, ми спостерігаємо паніку в Європі внаслідок українсько-російської кризи", - заявив Ердоган.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна має всі шанси щодо швидкого вступу до Євросоюзу.

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