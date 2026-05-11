Війна в Україні стала “золотим бізнесом” для КНДР: ЗМІ розкрили, скільки заробив Кім

Парад у КНДР / © Associated Press

Північна Корея могла отримати до 13 млрд доларів від співпраці з Росією на тлі війни проти України. Йдеться про валютні надходження, оплату за постачання зброї, участь північнокорейських військових у бойових діях, а також про енергоресурси та інші товари, які Москва могла передавати Пхеньяну.

Про це пише Nikkei Asia з посиланням на оцінки південнокорейської розвідки.

Видання зазначає, що війна Росії проти України стала для Пхеньяна одним із найбільших джерел зовнішніх доходів за останні роки. Через міжнародні санкції Північна Корея має обмежений доступ до валюти, технологій та енергоресурсів, тому військова співпраця з Москвою могла стати для режиму Кім Чен Ина особливо вигідною.

Для Росії така співпраця також має практичне значення: Москва отримує додаткові боєприпаси, ракети та живу силу на тлі затяжної війни й великих втрат. Водночас Захід неодноразово попереджав, що передавання Росії північнокорейської зброї порушує міжнародні санкції та посилює загрозу безпеці не лише в Європі, а й у Східній Азії.

Аналітики вважають, що в обмін на підтримку Кремль може допомагати КНДР розвивати ракетні та військові технології. Це викликає занепокоєння у Південній Кореї, Японії та США, адже така допомога здатна посилити оборонний і ядерний потенціал Пхеньяна.

Таким чином, війна проти України не лише дала Північній Кореї нове джерело доходів, а й поглибила її військово-політичний союз із Росією. Для Москви це спосіб компенсувати дефіцит озброєння, а для Пхеньяна — можливість отримати гроші, ресурси та технології в обхід міжнародної ізоляції.

Раніше ми писали про те, що північнокорейських робітників відправляють на роботу до Росії, «як рабів», а гроші за їхню працю йдуть до кишені Кім Чен Ина і його режиму.

