Війна в Україні та затяжна криза COVID-19 сповільнюють глобальне зростання економіки - голова МВФ

Міжнародний валютний фонд змістив фокус у дискусіях із владою України з реформ на антикризове управління
Голова МВФ повідомила, що війна в Україні на тлі "кризи" COVID-19 уповільнює економічне зростання у всьому світі, передає AFP News Agency.
Виконавча директорка МВФ Крісталіна Георгієва напередодні заявляла, що Міжнародний валютний фонд змістив фокус у дискусіях із владою України з реформ на антикризове управління.
"...Ми змінили фокус наших поточних дискусій з українською владою з "реформ" на "антикризове управління", – сказала голова МВФ.
#BREAKING War in Ukraine on top of Covid 'crisis' slowing economic growth worldwide: IMF chief pic.twitter.com/w92QkWRNMj— AFP News Agency (@AFP) April 14, 2022
Додамо, що 1,7 млрд людей у 107 економіках світу відчують кризу внаслідок війни.
ООН заявила, що війна в Україні може призвести до "тривимірної кризи" продовольства, енергії та фінансів. Це галузі, які й так вже дуже постраждали від Covid-19 та зміни клімату.
Про це йдеться в повідомленні на сайті організації.
Нагадаємо, раніше в ООН спрогнозували зростання цін на продукти у світі через війну в Україні.
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