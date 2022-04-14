Війна в Україні та затяжна криза COVID-19 сповільнюють глобальне зростання економіки - голова МВФ

Війна в Україні та затяжна криза COVID-19 сповільнюють глобальне зростання економіки - голова МВФ

Міжнародний валютний фонд змістив фокус у дискусіях із владою України з реформ на антикризове управління

Голова МВФ повідомила, що війна в Україні на тлі "кризи" COVID-19 уповільнює економічне зростання у всьому світі, передає AFP News Agency.

Виконавча директорка МВФ Крісталіна Георгієва напередодні заявляла, що Міжнародний валютний фонд змістив фокус у дискусіях із владою України з реформ на антикризове управління.

"...Ми змінили фокус наших поточних дискусій з українською владою з "реформ" на "антикризове управління", – сказала голова МВФ.

#BREAKING War in Ukraine on top of Covid 'crisis' slowing economic growth worldwide: IMF chief pic.twitter.com/w92QkWRNMj — AFP News Agency (@AFP) April 14, 2022

Додамо, що 1,7 млрд людей у 107 економіках світу відчують кризу внаслідок війни.

ООН заявила, що війна в Україні може призвести до "тривимірної кризи" продовольства, енергії та фінансів. Це галузі, які й так вже дуже постраждали від Covid-19 та зміни клімату.

Про це йдеться в повідомленні на сайті організації.

Нагадаємо, раніше в ООН спрогнозували зростання цін на продукти у світі через війну в Україні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.