Війна в Україні збільшує загрозу застосування хімічної зброї – профільна організація

Війна в Україні посилила реальну загрозу застосування зброї масового знищення, включаючи хімічну зброю.

Про це заявив генеральний директор Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) Фернандо Аріас, пише Еuronews.

"Війна посилила існуючу напруженість настільки, що неможливо вже навіть припустити єдність міжнародного співтовариства щодо загальних глобальних проблем, пов'язаних з міжнародною безпекою та миром", – сказав Аріас.

Він нагадав Росії та (чомусь) Україні, що вони були серед 193 країн, які зобов’язалися "ніколи, ні за яких обставин не розробляти, виробляти, купувати, накопичувати, передавати або використовувати хімічну зброю".

За його словами, ОЗХЗ "продовжує уважно стежити за цією серйозною ситуацією і залишається в контакті з постійними представництвами РФ та України".

Аріас додав, що ОЗХЗ на прохання України провела тренінги з реагування на хімічні атаки та виявлення витоків хімікатів.

Чи може РФ застосувати хімічну зброю

Раніше експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак заявив, що застосування Росією хімічної зброї у війні проти України не матиме ефективності. За його словами, окупанти ризикують самі ж надихатися отруйних випарів хімічної зброї.

Видання Politico заявляло, що Кремль може використати хімічну зброю, щоб не застосовувати ядерну.

Окупанти вже використовували на Донбасі заборонену хімічну зброю – аерозольні гранати "К-51".

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