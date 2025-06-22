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"Війна в Україні здаватиметься звичайною дрібницею": британський полковник про наслідки атаки на Іран
Реакція Ірану на удари США може спричинити глобальний економічний шок, що наслідки від війни в Україні здаватимуться «звичайною дрібницею».
Світ може зіткнутися з величезними економічними потрясіннями залежно від того, як Іран вирішить відреагувати на удари США.
Таку думку висловив колишній високопоставлений офіцер британської військової розвідки Філіп Інґрем у коментарі Sky News.
За його припущенням, іранське керівництво, ймовірно, відчує себе зобов’язаним відреагувати — і це може викликати «дійсно, дуже велике занепокоєння».
«Іран може закрити Ормузьку протоку. А від 20 до 30% усієї світової нафти і газу проходить через неї. Економічний шок, який це спричинить по всьому світу, зробить так, що те, що сталося, коли Росія вторглася в Україну трохи більше трьох років тому, виглядатиме дрібницею», — попередив експерт.
Військовий припустив, що відповідь Ірану на удари США варіюються від терористичної діяльності до нападів на американські бази на Близькому Сході.
Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив, що вночі 22 червня військові Сполучених Штатів атакували три ядерні об’єкти в Ірані — у Фордо, Натанзі та Ісфахані.
Також повідомлялося, що адміністрація Дональда Трампа очікує, що Іран може помститися за удари по його ядерних об’єктах за 48 годин.