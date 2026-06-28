Війна в Україні змінює Європу: країни Балтії закликають ЄС озброюватися замість готуватися до миру

Війна, яку Росія розв'язала проти України, кардинально змінює підхід Європейського Союзу до безпеки та оборони / © ТСН.ua

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Війна, яку Росія розв'язала проти України, кардинально змінює підхід Європейського Союзу до безпеки та оборони. Країни Балтії переконані, що Європа має зміцнювати власний військовий потенціал, а не поспішати з мирними переговорами з Москвою.

Про це заявили прем'єр-міністри Естонії та Латвії в інтерв'ю Euractiv під час Конференції з відновлення України, що відбулася в польському Гданську.

«Європа була проєктом миру без зброї»

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал вважає, що нинішня війна стала переломним моментом для всієї Європи.

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«Якщо через двадцять років ми озирнемося назад, то побачимо, що саме зараз співпраця ЄС у сфері оборони вийшла на новий рівень. Європа була проєктом миру без зброї. Тепер вона стане проєктом миру — але зі зброєю», — сказав він.

За словами Міхала, посилення обороноздатності зробить Європу сильнішою та впливовішою у світі.

Він також наголосив, що стабільність, відкриті ринки та передбачуваність ЄС сьогодні стали особливо цінними.

«З поганих причин для майбутнього Європи відбуваються хороші речі», — зазначив естонський прем'єр.

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Балтія не підтримує поспішні переговори з Росією

Позиція країн Балтії відрізняється від підходу частини західноєвропейських держав, які виступають за початок переговорів із Кремлем.

Зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше заявив, що настав час обговорювати можливість припинення бойових дій і заморожування лінії фронту. Також повідомлялося, що президент Європейської ради Антоніу Кошта намагався налагодити прямі канали зв'язку з Москвою.

Втім, прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс переконаний, що зараз говорити про мирні домовленості передчасно.

«Я не вірю в мирні угоди. Принаймні не зараз», — заявив він.

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На його думку, головне завдання Європи — забезпечити надійний захист східного флангу НАТО та не допустити появи слабких місць у системі європейської безпеки.

Європа має демонструвати силу

Кулбергс наголосив, що лише єдність і сильна оборона можуть стримати Росію.

«Ми повинні діяти єдиним фронтом — тоді ні в кого не виникатиме небезпечних ідей. Спершу ми маємо довіряти самим собі. Ми повинні демонструвати силу», — сказав латвійський прем'єр.

Водночас він висловив упевненість, що НАТО та США виконають свої союзницькі зобов'язання у разі прямої загрози країнам Балтії.

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За словами Кулбергса, Латвія вже довела свою відданість Альянсу, збільшивши оборонні витрати до 5% ВВП, що відповідає новим орієнтирам НАТО.

На його думку, найважливіше, чого варто очікувати від наступного саміту Альянсу, — це відсутність «неприємних сюрпризів» та збереження єдності союзників.

Тим часом загроза втрати Криму поставила президента РФ Путіна перед вибором із двох варіантів.

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