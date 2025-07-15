Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп змінив ставлення до війни в Україні та став прихильнішим до підтримки європейських союзників, особливо в постачанні сучасної американської зброї Києву. Проте його економічні погрози Росії та погрози підвищити тарифи на європейські товари викликають напруженість серед партнерів.

Про це пише видання The New York Times.

Зміна позиції Трампа щодо війни та Європи

Президент Трамп, схоже, зрозумів, що Росія не припинить війну в Україні, доки вона не стане надто дорогою для неї. Американські офіційні особи та експерти вважають, що продаж складної зброї Україні допоможе їй краще захищатися, і це важлива зміна у ставленні американського президента до російської агресії.

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Крім того, Трамп змінив і ставлення до Європи. Він заявив, що «сильна Європа — це дуже добре», і зазначив, що Європа має «дух для цієї війни», чого раніше не визнавав.

Роль НАТО та реакція Кремля

НАТО активізує підтримку України, озброюючи її сучасними системами, що свідчить про зміну європейської стратегії безпеки, раніше орієнтованої на США. Проте європейські лідери розуміють, що не можуть повністю покладатися на підтримку Трампа.

Деякі експерти сумніваються у тому, що погрози президента США запровадити нові санкції проти Росії протягом 50 днів змусять Путіна змінити курс, адже він вважає, що зможе виграти війну, витримавши західний тиск. Загроза Трампа запровадити «вторинні тарифи» на енергетичних покупців Росії є розмитою і малоймовірно змінить ситуацію.

Кремль поки утримується від чітких коментарів, але речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Україна розглядає це як сигнал продовжувати війну. Кремль традиційно звинувачує Київ у зриві мирних переговорів.

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Європейська допомога Україні та збройна координація

Фрустрація Трампа через поведінку Путіна справжня, але європейці ставляться до його дій з обережністю, особливо через одночасні погрози Трампа підняти тарифи на товари з ЄС до 30% від 1 серпня. Це викликало невдоволення серед європейських союзників.

Попри це європейські країни суттєво збільшили допомогу Україні, усвідомлюючи, що США, зокрема адміністрація Трампа, не готові виділяти більше фінансової чи військової допомоги понад уже затверджені 61 млрд дол. за адміністрації Байдена.

Важливим елементом підтримки є закупівля європейцями американської зброї, зокрема систем ППО Patriot, які допоможуть Україні зміцнити оборону. Європейські країни замінять отриману від США зброю на власні закупівлі, що також враховується у нових військових зобов’язаннях НАТО.

Нещодавно на саміті НАТО в Гаазі європейські лідери підтвердили готовність підтримувати Україну військовою допомогою та підсилити свої оборонні бюджети. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон очолили «коаліцію охочих», які готові надати допомогу й після досягнення мирної угоди.

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Також Франція та Велика Британія підписали угоду про координацію ядерних арсеналів для спільного реагування у разі загрози безпеці Європи.

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Готовність Європи до довготривалого протистояння

Попри внутрішні проблеми Франція оголосила про збільшення військових витрат на 6,5 млрд євро за два роки, хоча це лише 0,2% ВВП і загальні витрати залишаться на рівні 2% ВВП, що значно нижче мети НАТО у 5%.

Експерти наголошують, що Європа має бути готовою до агресивної, мілітаризованої Росії в найближчі 3–4 роки, що визнають й інші країни, зокрема Нідерланди, Польща, Німеччина та країни Балтії.

Макрон вважає, що трансатлантичні відносини стають усе менш міцними, і США дедалі більше відходять від активної ролі в безпеці Європи. Він наголошує: «Щоб тебе боялися у світі, треба бути сильним». Через американське «відсторонення» Європі доводиться самій себе захищати, а це означає не допустити поразки України.

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Втім, Трамп не озвучує цієї мети прямо — його позиція радше спрямована на те, щоб «розсердити Путіна», а не задовольнити європейців.

Експерти зазначають, що нова позиція Трампа — це гарна новина, але питання, наскільки вона тривала та на яких умовах, залишається відкритим. Військова допомога Україні покращить ситуацію на фронті, але війна не закінчиться винятково силовими методами — потрібне політичне врегулювання.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запропонував новий план припинення війни в Україні, який викликав обережне полегшення в Києві та Москві. Однак експерти застерігають, що замість посилення тиску на Росію цей план фактично дає їй додатковий час для закінчення літнього наступу.