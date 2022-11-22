"Війна в Європі стала реальністю": у Чехії планують переозброїти і підготувати армію

Чехія планує провести екстрену модернізацію своєї армії, бо занепокоєна можливою ескалацією війни в Україні. У Празі побоюються, що вона може перерости у конфлікт між Росією та НАТО.

Про це заявив голова Генштабу Чехії Карел Ржека, повідомляє Idnes.

З його слів, якщо дійде до конфлікту між Російською Федерацією та Альянсом, то чеська армія стане активним учасником війни від перших хвилин.

"Ми повинні готуватися насамперед до найскладнішого і найнебезпечнішого сценарію, а саме до широкомасштабної війни проти передового супротивника. Війна в Україні – це великий тривожний дзвінок для всього суспільства. Потенціал ескалації війни в Україні продовжує зростати. Не можна виключати навіть найсерйозніший сценарій", – попередив голова Генштабу Чехії.

Він закликав уряд до найбільшого в історії чеської армії переозброєння. Карел Ржека наголошує, що "війна в Європі знову стала реальністю і відбувається на кордоні Північноатлантичного альянсу".

"Вічний спокій - це утопія. Період попередження про цю кризу триває щонайменше від 2014 року. Ми сподівалися, що все заспокоїться. Але надія – це не стратегія", - наголосив голова Генштабу Чехії.

Як повідомлялося, польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький наголосив, що єдиний спосіб втягнути Варшаву у російську війну - це відвернутися від України. З його слів, тоді війна "прийде до нас сама". За його словами, пожежа війни вперше охопила Польщу.

Читайте також: