"Війна" "вагнерівців" проти російської армії: аналітики Oryx оприлюднили втрати обох сторін

Експерти Oryx повідомили втрати техніки російської армії та бійців ПВК "Вагнер" у військовому конфлікті у РФ.

Підрахунок втрат аналітики зробили, опираючись на фото- чи відеозаписи у Мережі.

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"Цей список включає лише захоплені та знищені транспортні засоби та техніку. Таким чином, кількість захопленої та знищеної техніки, ймовірно, значно перевищує зафіксовану тут. Заяви про збитки через Telegram-канал Fighterbomber, яким керує пілот ВПС Росії, також вважаються достатніми доказами втрат росіян з повітря", - сказано у повідомленні.

Там зауважують, що л ітаки та вертольоти, захоплені "Вагнером" на півночі Ростова-на-Дону, наразі не включені до цього списку. Також до переліку не входять ц ивільні транспортні засоби та недієздатна техніка.

Втрати ЗС РФ:

Знищено 1 літак:

1 десантний командний пункт Іл-22М.

Знищено 3 вертольоти :

2 вертольоти радіоелектронної боротьби Мі-8МТПР-1.

1 ударний вертоліт Мі-35М.

Захоплено одну MRAP:

КамАЗ-435029 Патруль-А.

Захоплено 1 мобільну машину піхоти:

1 Тигр-М.

Група "Вагнера":

Знищено один УАЗ-23632-148-64 З ДШК ХМГ.

Військовий переворот у РФ: останні події

Засновник ЧВК "Вагнер" Євген Пригожин відповів Путіна на його погрози знищувати усіх причетних до заколоту. Ватажок терористів заявив, що вони не будуть підкорятися очільнику Кремля і готові йти на Москву. Тим часом у Мережі повідомляють про рух колон "вагнерівців" у Липецькій області РФ.

Українська розвідка додає, що Москва готується до оборони. Саме тому там введено режим контртерористичної операції. За даними ГУР, Москва практично ізольована силовиками. На кожному перехресті та на виїздах з міста перебувають посилені патрулі. Містом рухається велика кількість автобусів без номерів та розпізнавальних знаків з озброєними людьми всередині. Зупинено рух міжрегіонального пасажирського транспорту.

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