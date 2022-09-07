"Війна входить у критичну фазу": генсек НАТО попередив про ймовірні заворушення в Європі

Війна в Україні входить у критичну фазу.
Через зростання цін на енергоносії Європу очікують складні часи, можливі навіть заворушення.
Про це сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише Bloomberg.
Він наголосив, що зима в Європі буде складною через дії Росії.
"Наша єдність і солідарність піддадуться серйозному випробуванню, оскільки сім’ї та підприємства відчувають різке зростання цін на енергоносії та вартості життя, викликане жорстоким вторгненням Росії... Заради майбутнього України і нашого майбутнього ми повинні готуватися до зимової війни і триматися курсу", - зазначив Столтенберг.
Нагадаємо, Зеленський закликав Європу запровадити візові обмеження для росіян.
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