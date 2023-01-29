Війна виставляє жорсткі рахунки співучасникам: у Зеленського відреагували на вибухи в Ірані по військових об'єктах

Влада Ірану поки офіційно не коментувала вибухи на території країни.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи нічні вибухи на об'єктах військової інфраструктури в Ірані, зауважив, що "війна виставляє рахунки за співучасть".

Про це Подоляк написав у соціальних мережах.

"Логіка війни невблаганна та вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам. Паніка в Рф: нескінченна мобілізація, ПРО в Москві, окопи на відстані 1000 км, підготовка бомбосховищ. Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка. Україна ж попереджала", - йдеться у його дописі.

Окрім того, радник голови ОП прикріпив допис за 24 грудня 2022 року, у якому наголошував, що варто перейти до знищення виробництв за підтримку та співучасть Ірану у російській агресії проти України.

Логіка війни невблаганна та вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам.

Паніка в Рф: нескінченна мобілізація, ПРО в Москві, окопи на відстані 1000 км, підготовка бомбосховищ.

Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка.

ж попереджала. pic.twitter.com/qaWefz19uS — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 29, 2023

Нічні вибухи на військових об'єктах Ірану: що відомо

У ніч проти 29 січня у низці іранських міст пролунали потужні вибухи на об'єктах військової інфраструктури. Зокрема, "бавовна" сталася у Шахід-Салімі, Дизфуль, Хамадан, Решт та Тегерані. Під атакою опинилися стратегічні підприємства. За неофіційною інфрамацією, в Ірані було атаковано не менше 14 промислових та військових об'єктів. Відомо, зокрема, що вибухи пролунали на заводі із виробництва боєприпасів та нафтопереробного підприємства.

У МЗС Ірану Ірану підтвердило лише вибух на військовому заводі в місті Ісфахан. Втім, і вони нібито сталися внаслідок "невдалої" атаки безпілотника. Влада Ірану поки офіційно не коментувала ні походження цих дронів, ані вибухи в інших регіонах країни.

У Повітряниз силах України відреагували на "бавовну" в Ірані та наголосили, що нічні вибухи є прямим наслідком політики їхнього керівництва, адже Тегеран продовжує підтримувати агресії Росії. У відомстві сподіваються, що після цього Іран змінить свій політичний вектор на більш цивілізований.

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