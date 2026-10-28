Війна виходить за нові межі: морські дрони атакували торговельне судно біля берегів країни НАТО

Контейнеровоз Contship Jet / © Marine Traffic

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У Чорному морі стався черговий інцидент із нападом безпілотників на цивільне торговельне судно. Цього разу біля узбережжя Болгарії три морські дрони атакували контейнеровоз грецької компанії, який ішов під прапором Ліберії. Екіпаж евакуювали, а обставини та виконавці атаки наразі залишаються невідомими.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністра оборони Болгарії Димитара Стоянова.

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Що відомо про атаку дронів

За словами Стоянова, удар стався в середу, 28 жовтня, приблизно за 21 морську милю (приблизно 33 км) на південний схід від міста Шабла, у виключній економічній зоні Болгарії.

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«Контейнеровоз зазнав удару трьома морськими дронами», — заявив болгарський міністр журналістам під час регіональної зустрічі з питань безпеки.

Пошкоджене судно прямувало з ізраїльського порту Хайфа до румунської Констанци. За інформацією джерела Reuters у сфері морської безпеки, екіпаж евакуювали. Болгарське національне радіо повідомило, що на допомогу контейнеровозу направили танкер.

Судно належить грецькій компанії Contships Management, яка на момент публікації не надала коментаря щодо інциденту.

Хто саме здійснив напад, поки не встановлено.

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За даними спеціалізованого веб-сайту Marine Traffic, постраждалим судном став контейнеровоз Contship Jet.

Ситуація в Чорному морі загострюється

Інцидент біля берегів Болгарії став черговим у серії нападів на цивільні торговельні судна в Чорному морі. За даними Reuters, протягом останніх тижнів атак зазнали щонайменше шість торговельних суден. Ці інциденти, ймовірно, призвели до загибелі близько двох десятків іноземних моряків.

Напади посилюють побоювання щодо розширення географії російсько-української війни та зростання загроз для міжнародного судноплавства.

На тлі інцидентів Болгарія, яка є членом Європейського Союзу та НАТО, звернулася до союзників по допомогу в посиленні морської безпеки в регіоні.

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Москва заперечує причетність до атак

Україна звинувачує Росію в атаках на торговельні судна. Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев також заявив, що ці напади, схоже, відповідають інтересам Москви. Водночас Росія заперечує свою причетність до інцидентів.

Напади на цивільні судна в Чорному морі викликають міжнародне занепокоєння через ризики для екіпажів, морських торговельних маршрутів і безпеки прибережних держав. Новий інцидент біля болгарського узбережжя додає актуальності питанню захисту комерційного судноплавства в регіоні.

Нагадаємо, Чорне море цього року стало найсмертоноснішим судноплавним маршрутом у світі. Кількість загиблих моряків тут уже перевищила показники Перської затоки та Ормузької протоки, які традиційно вважаються одними з найризикованіших регіонів для судноплавства.

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