Війна з Іраном б’є по обороні України: під загрозою стратегічні ракети — Politico

Patriot / © Getty Images

Реклама

Війна проти Ірану може поставити під загрозу майбутні поставки американських систем протиповітряної оборони для України. Причина — швидке використання дорогих ракет Patriot, які також необхідні Києву для захисту від російських балістичних ударів.

Про це йдеться в матеріалі Politico.

За даними європейських посадовців і американських законодавців, США та їхні союзники на Близькому Сході вже витратили сотні перехоплювачів Patriot, збиваючи іранські ракети та безпілотники. Це може скоротити запаси боєприпасів, які потенційно могли б передати Україні.

Реклама

Експерти побоюються, що така ситуація може дати Росії додаткову перевагу. Поки США і Європа зосереджені на конфлікті на Близькому Сході, Москва може активізувати удари по українській інфраструктурі та посилити тиск на фронті.

Президент України Володимир Зеленський також попередив про ризик дефіциту ракет для систем Patriot. За його словами, загальна нестача цих боєприпасів існувала і раніше, однак нова війна на Близькому Сході може ще більше ускладнити ситуацію.

«Ця війна вплине на зменшення кількості ракет і можливостей отримати нові», — зазначив Зеленський.

За даними Міністерства оборони Об’єднаних Арабських Еміратів, від початку війни Іран випустив по країні 1475 безпілотників, 262 балістичні ракети та вісім крилатих ракет. Більшість із них були перехоплені системами Patriot і THAAD.

Реклама

Аналітики Bloomberg Intelligence підрахували, що США та їхні партнери могли використати до 1000 ракет Patriot PAC-3 для перехоплення іранських цілей. Водночас виробництво таких ракет займає місяці, а їх виготовлення є складним і дорогим.

Компанія Lockheed Martin вже планує збільшити виробництво ракет Patriot — з приблизно 600 одиниць на рік до 2000, однак на повне розширення потужностей знадобиться кілька років.

У країнах НАТО також попереджають, що США можуть тимчасово віддати пріоритет власним потребам і захисту союзників на Близькому Сході. Це може вплинути на темпи постачання систем ППО Україні у найближчі місяці.

Війна в Ірані — останні новини

Україна пропонує США досвід у боротьбі з дронами. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий поділитися з партнерами на Близькому Сході своїм досвідом у сфері протиповітряної оборони та боротьби з дронами.

Реклама

За його словами, йдеться не про участь у бойових діях, а про допомогу у створенні оборонних систем.

Україна також веде переговори щодо так званої дронової угоди зі США. В її межах планується співпраця у виробництві безпілотників, які можуть ефективно протидіяти ракетам і дронам-камікадзе.

Скільки США вже витратили на війну з Іраном

За даними Пентагону, лише перші шість днів війни з Іраном коштували США щонайменше 11,3 млрд доларів.

Частина витрат пов’язана з використанням великої кількості дорогих боєприпасів. Наприклад, тільки за перші два дні операції було витрачено озброєння приблизно на 5,6 млрд доларів.

Реклама

Військова операція США та Ізраїлю проти Ірану триває з кінця лютого і вже призвела до серйозної ескалації ситуації на Близькому Сході.