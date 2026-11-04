Війна з Іраном коштувала республіканцям голосів на виборах: Трамп відповів, чи шкодує про неї

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп визнав, що війна з Іраном та зростання цін на пальне стали причинами поразки республіканців на виборах до Конгресу.

Про це Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

Реклама

Трамп розкрив, що підвело республіканців на виборах

«Я думаю, що це в основному правда, тому що це трохи підвищило ціни на бензин у короткостроковій перспективі», — визнав Трамп.

Реклама

На запитання щодо виправданості військових дій політик відповів ствердно, зазначивши, що іншого вибору не було і це необхідно було зробити. Трамп додав, що усвідомлював політичні ризики такого рішення.

«Я знав, що війна вплине на це. Але, незалежно від того, чи вплинула вона на це, чи ні, Іран не може мати ядерної зброї», — відповів президент США.

На запитання журналістів про терміни завершення війни з Іраном глава Білого дому відповів, що це станеться тоді, коли він сам цього захоче. Також президент США поклав частину відповідальності за програш на кандидатів від своєї партії.

«Ви не змогли передати ту любов. На тих мітингах була така любов, це було неймовірно. Ми не змогли передати цю любов кандидатам», — зазначив Трамп.

Реклама

На запитання про те, чи хвилюється він через можливу процедуру імпічменту після перемоги демократів, Трамп заявив, що ні.

«Ні, ні, ні, зовсім ні. Я думаю, що це зруйнувало б Демократичну партію, якби вони це зробили, тому що це був би імпічмент без жодних підстав. За що? За те, що країна процвітає?», — відповів американський лідер.

Попри поразку кандидатів-республіканців, американський президент висловив готовність до співпраці з опозицією.

«Я, ймовірно, зможу порозумітися з демократами, якщо вони не будуть прагнути руйнувати. Вони вже телефонували. Вони хочуть обговорити певні питання. Це нормально», — сказав Дональд Трамп.

Реклама

Вибори до Конгресу США — останні новини

Нагадаємо, на проміжних виборах до Конгресу республіканці зазнали нищівної поразки, втративши більшість одразу в двох палатах, а демократи вже готуються до розслідувань проти Трампа та його команди.

Після перемоги демократів на виборах Білий дім виклав фото Трампа та нагадав, що він усе ще є президентом США. Публікацію жорстко розкритикували в Мережі.

Також повідомлялося, що у ніч виборів у телефонному інтерв’ю The New York Times президент заявив, що «абсолютно готовий» визнати результати проміжних виборів до Конгресу і запевнив, що чекає на співпрацю.

Новини партнерів