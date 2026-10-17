Війна з Іраном, мобілізація і бунти: "китайський Нострадамус" зробив моторошний прогноз для США

Аналітик Цзян Сюецінь попередив про найгірший можливий сценарій для США на наступний рік / © скриншот з відео

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Китайсько-канадський викладач історії та політичний коментатор Цзян Сюецінь, відомий у соцмережах як «китайський Нострадамус», описав п’ять варіантів розвитку подій у США та світі до 2027 року. Він припускає, що конфлікт із Іраном може перерости в тривалу наземну війну, американська влада посилить внутрішню безпеку, а економічні потрясіння спричинять нову хвилю протестів.

Про це пише Catamarcaya.

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Важливо, що йдеться про особисті припущення аналітика, а не про підтверджені плани американської влади чи прогнози державних установ. Сам Сюецінь пояснює свій підхід аналізом цілей політичних лідерів, їхніх рішень і історичних паралелей.

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Війна США з Іраном може затягнутися на роки

Перший сценарій Сюеціня стосується подальшої ескалації конфлікту між США та Іраном. Аналітик припускає, що бойові дії можуть перейти у наземну фазу, після чого американські війська ризикують надовго загрузнути в регіоні.

За його оцінкою, навіть чотири роки такої війни були б оптимістичним прогнозом, а протистояння може тривати десять або й двадцять років. Він вважає, що Вашингтону буде складно знайти прийнятний спосіб завершити конфлікт, якщо він переросте в масштабне наземне вторгнення. Це припущення аналітика, а не оголошений план Пентагону щодо підготовки такого вторгнення.

Чи можуть у США повернути обов’язковий військовий призов

Другий прогноз пов’язаний із можливим відновленням обов’язкового призову до американської армії. Сюецінь вважає, що якщо США розпочнуть масштабну наземну операцію в Ірані, їм знадобиться значно більше військовослужбовців. За такої перспективи влада може вдатися до призову молодих американців віком від 18 років.

Аналітик припускає, що до 2027 року можуть підготувати законодавчі й адміністративні механізми, необхідні для запровадження загальнонаціонального призову. Однак у матеріалі не наведено підтверджень, що американський уряд уже ухвалив таке рішення. Тож це лише один із можливих варіантів розвитку подій, який розглядає Сюецінь.

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ICE і Національна гвардія можуть отримати більше повноважень

Третій сценарій стосується внутрішньої безпеки США. Сюецінь вважає, що американська влада може посилити роль Імміграційної та митної правоохоронної служби (ICE), а також розширити присутність Національної гвардії у великих містах.

На думку коментатора, це може бути пов’язано з підготовкою до можливих економічних потрясінь і масових заворушень. Він припускає, що силові структури отримають більше ресурсів і можливостей для реагування на внутрішню нестабільність.

Сюецінь також висловив власне трактування політичних мотивів Дональда Трампа: аналітик вважає, що президент прагне зберегти вплив після завершення нинішнього терміну. Водночас припущення про наміри Трампа та можливе продовження його перебування при владі не є підтвердженим планом. Конституція США обмежує можливість обрання однієї людини президентом більш ніж на два терміни.

Світову економіку може спровокувати криза в Ормузькій протоці

Четвертий прогноз стосується можливого масштабного економічного спаду. Сюецінь вважає, що одним із його головних каталізаторів може стати тривале блокування або повторні перебої в судноплавстві через Ормузьку протоку — один із найважливіших маршрутів світової торгівлі енергоносіями.

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Через цей морський коридор перевозять значні обсяги нафти та скрапленого природного газу. Якщо постачання надовго скоротиться, це може призвести до подорожчання енергоносіїв, добрив і транспортування товарів. Зрештою зростання витрат може позначитися на цінах на продукти харчування та інші товари першої потреби.

Аналітик припускає, що така ситуація здатна спричинити економічні проблеми не лише у США, а й в інших країнах. Проте це лише припущення, а не встановлений прогноз: масштаб наслідків залежатиме від тривалості перебоїв, можливостей інших постачальників і реакції урядів та ринків.

«Китайський Нострадамус» попередив про заворушення у США

П’ятий сценарій Сюеціня — поширення протестів, сутичок та локальних конфліктів усередині Сполучених Штатів. Водночас під поняттям громадянської війни він не має на увазі протистояння двох великих армій на території країни.

За його трактуванням, ідеться радше про фрагментоване насильство: масштабні демонстрації, зіткнення з федеральними силами, локальні повстанські рухи та тривалі конфлікти в різних частинах країни. Аналітик пов’язує цей ризик із можливим економічним спадом, політичним невдоволенням і посиленням присутності силових структур у містах.

Сюецінь також припускає, що до 2030 року в США та Європі може поглибитися протистояння між прихильниками глобалізації та націоналістичними рухами. Він розглядає це як частину ширшої боротьби за майбутній політичний і економічний устрій.

Водночас називати такі прогнози неминучими підстав немає. «Китайський Нострадамус» будує припущення на власному прочитанні політичних тенденцій та історичних аналогій, але навіть докладно описані можливі події не означають, що історія розвиватиметься саме так.

Що відбувається навколо Ірану та Ормузької протоки

На тлі цих прогнозів реальна ситуація навколо Ірану залишається важливим чинником для енергетичних ринків. У серпні Тегеран пригрозив перейти до активніших військових дій в Ормузькій протоці, якщо переговори зі США не дадуть результату. Це посилило побоювання щодо нового загострення в районі стратегічного морського маршруту.

У вересні Дональд Трамп не виключив, що США можуть зберегти присутність в Ірані навіть після завершення бойових дій, якщо Вашингтон вирішить домагатися контролю над нафтовими ресурсами країни. Така заява додала нових питань щодо цілей американської операції та її можливих економічних наслідків.

На початку жовтня в Ормузькій протоці стався ще один небезпечний інцидент, який підкреслив безпекову кризу: невідомий снаряд уразив танкер, після чого на судні спалахнула пожежа. Екіпаж не постраждав, але випадок знову привернув увагу до ризиків для торговельного судноплавства в регіоні.

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