Війна з Іраном загрожує рекордним голодом у світі — попередження ООН

Війна в Ірані / © Associated Press

Війна з Іраном може призвести до різкого зростання глобального голоду — вже до червня ще близько 45 мільйонів людей можуть опинитися у стані гострої нестачі їжі.

Про це повідомили у Всесвітній продовольчій програмі ООН (WFP), передає Reuters.

За даними організації, бойові дії, які розпочалися 28 лютого, суттєво вплинули на логістику гуманітарної допомоги. Через атаки США та Ізраїлю були порушені ключові маршрути постачання, що затримує доставку життєво необхідних вантажів у найбільш вразливі регіони.

У WFP зазначають, що ситуація погіршується на тлі зростання цін на продукти, нафту та транспорт. Це може призвести до того, що загальна кількість людей, які страждають від голоду у світі, перевищить нинішній рекорд у 319 мільйонів осіб.

«Це підніме глобальний рівень голоду до безпрецедентного рівня. Це дуже тривожна перспектива», — заявив заступник виконавчого директора організації Карл Скау.

За його словами, ще до початку конфлікту ситуація з продовольством у світі була критичною, а війна лише поглиблює кризу.

Крім того, витрати на доставку гуманітарної допомоги вже зросли приблизно на 18%, а частину вантажів довелося перенаправляти. Це відбувається на тлі скорочення фінансування програми, оскільки багато країн переорієнтовують ресурси на оборонні потреби.

У Всесвітній продовольчій програмі попереджають: якщо бойові дії затягнуться, наслідки для глобальної продовольчої безпеки можуть стати одними з найсерйозніших за останні роки.

Війна США та Ірану — що відомо

Нагадаємо, за даними Reuters, США та Іран фактично відмовляються від дипломатії й готуються до затяжного протистояння. Адміністрація Дональда Трампа продовжує завдавати ударів по іранській нафтовій інфраструктурі, зокрема по острову Харг, тоді як Тегеран утримує закритою Ормузьку протоку та погрожує країнам регіону.

Через обмеження судноплавства у протоці світові ціни на нафту різко зросли, а кількість жертв конфлікту вже перевищила 2000 осіб.

Водночас у Тегерані заперечують готовність до переговорів. Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що країна не зверталася із запитами про перемир’я і налаштована на тривалу оборону, назвавши дії Ірану відповіддю на агресію.

Попри це, за інформацією Axios, між сторонами зберігаються неформальні контакти. Зокрема, спецпосланець президента США Стів Віткофф та Арагчі, ймовірно, підтримують зв’язок щодо можливого припинення вогню.