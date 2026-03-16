Війна з Іраном може затягнутися: Axios дізналось, до чого готується Вашингтон

Війна в Ірані / © Associated Press

Реклама

Операція США та Ізраїлю проти Ірану, яка спочатку планувалася як коротка військова кампанія, може тривати кілька місяців.

Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела в адміністрації США та серед союзників.

За словами співрозмовників видання, у Вашингтоні спочатку розраховували на інтенсивну військову операцію тривалістю приблизно 4–6 тижнів. Однак тепер у США та в інших столицях світу готуються до набагато тривалішої кризи.

Реклама

Журналіст Барак Равід повідомив, що щонайменше три джерела з адміністрації США та союзницьких країн припускають: нестабільність на Близькому Сході та участь Сполучених Штатів можуть тривати до вересня, навіть якщо бойові дії стануть менш інтенсивними.

Водночас Ізраїль, за даними джерел, планує ще щонайменше три тижні ударів по тисячах додаткових цілей в Ірані.

Позиція Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські удари вже завдали Ірану значної шкоди.

«Ми фактично знищили Іран. У них немає флоту, немає систем ППО, немає військово-повітряних сил — усе знищено. Єдине, що вони можуть зробити — це трохи дошкуляти, наприклад, встановлюючи міни у воді», — сказав він у телефонній розмові з журналістом Financial Times.

Реклама

У Білому домі наголошують, що операція під назвою «Епічна лють» була результатом багатомісячного планування.

Головна заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі заявила, що президент отримав широкий спектр варіантів дій і врахував позиції своїх радників перед ухваленням рішення.

Сумніви в адміністрації

Водночас деякі представники оточення Трампа почали висловлювати сумніви щодо доцільності атаки на Іран.

За словами одного з чиновників, у частини команди виникли побоювання, що рішення про початок операції могло бути помилковим.

Реклама

Джерело, близьке до адміністрації, повідомило, що частина високопосадовців хотіла більше часу для обговорення або взагалі виступала проти ударів.

«Зрештою він сказав: "Я просто хочу це зробити"», — зазначив співрозмовник видання.

За словами джерела, Трамп міг переоцінити можливість швидкого повалення іранського режиму без введення сухопутних військ.

Видання також зазначає, що президент США був упевнений у своїх силах після низки попередніх швидких військових операцій, які, на його думку, продемонстрували ефективність американської армії.

Реклама

Війна в Ірані — останні новини

Нагадаємо, Трамп закликав країни, які імпортують нафту через Ормузьку протоку, долучитися до операції США проти Ірану для її деблокування. Очільник Білого дому наголосив, що оскільки США не залежать від цієї нафти, саме основні споживачі мають очолити боротьбу за вільне судноплавство, тоді як Вашингтон лише надаватиме допомогу.

Трамп також попередив, що майбутнє НАТО буде під загрозою, якщо союзники не допоможуть захистити Ормузьку протоку, через яку Китай та Європа отримують більшу частину нафти. Він закликав Пекін і партнерів надати мінні тральщики та війська, оскільки США менш залежні від цього шляху. Трамп готовий відкласти саміт із лідером Китаю Сі Цзіньпіном для тиску на нього та погрожує новими ударами по нафтовій інфраструктурі Ірану.

Зауважимо, за даними Axios, Трамп готує міжнародну коаліцію для силового розблокування Ормузької протоки та планує оголосити про її створення вже цього тижня. Джерела також інформують, що американський лідер розглядає ще й радикальний сценарій захоплення нафтового терміналу на острові Харк, що потребуватиме присутності військових США на землі для економічного розгрому іранського режиму в разі продовження блокади танкерів.