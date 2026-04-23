Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп повідомив, що не визначає жодних термінів щодо тривалості війни з Іраном і не відчуває тиску у питанні переговорів чи перемир’я.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News, яке цитує CNN.

За його словами, «немає часового тиску» ані щодо продовженого ним перемир’я, ані щодо можливого старту нових мирних переговорів.

Відповідаючи на запитання про завершення війни, Трамп наголосив, що «немає часових рамок» і поспіх у цьому питанні недоречний.

Водночас раніше він припускав, що бойові дії можуть тривати від чотирьох до шести тижнів, однак наразі конфлікт триває вже сьомий тиждень.

«Люди кажуть, що я хочу покінчити з цим через проміжні вибори, але це неправда», — заявив Трамп.

Він також зазначив, що його адміністрація прагне «домогтися вигідної угоди для американського народу».

Попри продовження перемир’я без визначення кінцевої дати, Трамп пообіцяв і надалі зберігати блокаду іранських портів, посилюючи тиск на Тегеран з метою отримання єдиної позиції для відновлення переговорів.

Водночас, як зазначає CNN, станом на вечір вівторка після оголошення про продовження перемир’я адміністрація Трампа не отримала жодної реакції від іранської сторони.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що наступний раунд мирних переговорів між США та Іраном, можливо, відбудеться в найближчі 36–72 години.

Ми раніше інформували, що заява президента США Дональда Трампа про продовження перемир’я викликала різку реакцію в Ірані.