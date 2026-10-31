Нафта / © Associated Press

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Збройне протистояння з Іраном стало періодом значних фінансових надходжень для нафтової галузі Сполучених Штатів.

Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на аналіз фінансових результатів понад 50 великих компаній.

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До вибірки увійшли переважно нафтовидобувні підприємства та нафтопереробні заводи.

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Оцінка охоплює період від квітня до вересня. Водночас вона не враховує прибутки, отримані в березні — першому місяці війни, а також у жовтні.

Для порівняння: за ті самі шість місяців 2025 року ці компанії разом заробили менш ніж 47 млрд доларів. Тоді галузь переживала складніший період через нижчі ціни на нафту та перші наслідки торговельної війни, розпочатої президентом США Дональдом Трампом.

Водночас зростання доходів нафтового сектору супроводжувалося додатковими витратами для американських споживачів. За підрахунками Лабораторії кліматичних рішень Університету Брауна, від початку ударів по Ірану 28 лютого жителі США витратили на бензин і дизельне пальне додатково 147 млрд доларів.

Як зазначає The New York Times, ця сума перевищує 1100 доларів у розрахунку на одне домогосподарство.

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Раніше повідомлялося, що США та Ізраїль можуть готувати спільну військову кампанію проти Ірану.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтону настав час визначитися з подальшими діями щодо Ірану — домовлятися з Тегераном чи поновлювати військові удари.

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