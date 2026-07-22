Війна з Іраном поставила Пентагон перед серйозною проблемою: The Telegraph розкрило деталі

Пентагон / © Associated Press

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Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Пентагон може зіткнутися з критичною нестачею коштів, якщо Конгрес не схвалить додаткове фінансування. Вартість американської воєнної кампанії проти Ірану вже зросла до 37,5 млрд доларів.

Про це повідомляє The Telegraph.

Під час виступу в комітеті Сенату з питань асигнувань Гегсет попросив законодавців виділити Пентагону 67 млрд доларів екстреного фінансування.

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«Без цих коштів ми зіткнемося з критичним дефіцитом», — попередив очільник оборонного відомства.

За його словами, нестача фінансування може вплинути на виплату зарплат військовослужбовцям, поповнення запасів техніки та боєприпасів, а також підтримання операцій американських сил. Частину запитаної суми планують спрямувати на поточні воєнні витрати, решту — на відновлення запасів озброєння та збільшення виробництва боєприпасів.

Гегсет зазначив, що оцінка вартості війни зросла приблизно на 8,5 млрд доларів порівняно з попередніми розрахунками Пентагону. Водночас загальні витрати можуть виявитися ще більшими, якщо врахувати пошкодження американських військових баз.

У Пентагоні вже попереджали, що через бюджетні обмеження окремі підрозділи можуть бути змушені скорочувати навчання, технічне обслуговування та інші заходи, необхідні для підтримання боєготовності. Американські військові також швидко витрачають ракети для протиповітряної оборони та високоточні боєприпаси.

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Демократи в Конгресі виступають проти виділення коштів без додаткового контролю, побоюючись, що фінансування фактично дозволить адміністрації Дональда Трампа безстроково продовжувати війну. Сенатські демократи раніше заблокували просування оборонного законопроєкту, вимагаючи від Білого дому чіткішого пояснення стратегії щодо Ірану.

За даними американських військових, від початку війни з Іраном загинули 18 військовослужбовців США. Останні втрати сталися після іранських атак на американські сили в Йорданії та під час знешкодження безпілотника в Іраку.

Раніше повідомлялось, що загибель нових американських військових на Близькому Сході після зриву перемир’я поставила США та Іран на межу повномасштабного конфлікту. Американський президент Дональд Трамп заявив про нову хвилю потужних ударів у відповідь по військових об’єктах Тегерана.

Нагадаємо, на думку видання The Telegraph, Трамп ризикує втягнути США у затяжну війну з Іраном без чітких цілей. Погрози «спустошити» країну ударами по інфраструктурі можуть порушувати міжнародне право, тоді як іранський режим демонструє стійкість. Додатковими проблемами для США є виснаження запасів боєприпасів, зростання цін на нафту та падіння рейтингів президента.

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