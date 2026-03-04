Війна з Іраном: стало відомо, хто збив американські винищувачі F-15 над Кувейтом

F-15 / © Associated Press

Реклама

Під час військової операції “Епічна лють” над Кувейтом було збито три американські винищувачі F-15. За попередніми даними, літаки могли бути знищені помилковим вогнем союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією джерел видання, пілот кувейтського винищувача F/A-18 помилково ідентифікував американські літаки як ворожі цілі та випустив по них три ракети.

Реклама

«Пілот F/A-18 випустив три ракети по американських літаках. Усі три літаки впали, але їхні пілоти благополучно катапультувалися», — розповів співрозмовник видання.

Дата публікації 07:34, 02.03.26 Кількість переглядів 109 Американський F-15 розбився в Кувейті

За словами іншого джерела, незадовго до інциденту іранські безпілотники порушили повітряний простір Кувейту. Один із дронів атакував тактичний центр у торговому порту, внаслідок чого загинули шість американських військовослужбовців.

Через це кувейтські військові перебували у стані максимальної бойової готовності. Коли радари зафіксували наближення літаків, по них відкрили вогонь, сприйнявши їх за потенційну загрозу.

У Центральному командуванні США (CENTCOM) поки що відмовилися від коментарів. Розслідування інциденту триває, тому офіційна причина катастрофи ще може змінитися.

Реклама

Що відомо про F-15E Strike Eagle

F-15E Strike Eagle — американський багатоцільовий винищувач-бомбардувальник, створений на базі літака F-15. Він призначений для ударів по наземних цілях, але також здатний ефективно вести повітряний бій.

Літак перебуває на озброєнні ВПС США з кінця 1980-х років і активно використовувався у військових операціях на Близькому Сході. F-15E може нести широкий спектр високоточної зброї та має значну дальність польоту завдяки додатковим паливним бакам.

Екіпаж винищувача складається з двох осіб — пілота та офіцера систем озброєння.

Збиття F-15E — останні новини

Раніше повідомлялося, що в Кувейті розбився винищувач F-15 Військово-повітряних сил США. Пілот встиг катапультуватися перед падінням літака та не зазнав серйозних травм.

Реклама

Дата публікації 22:33, 02.03.26 Кількість переглядів 78 Помилково збили F-15 США у Кувейті

У мережі також поширилося відео, на якому видно американського пілота після катапультування. На кадрах місцеві жителі підходять до військового та запитують, чи все з ним гаразд. За попередніми даними, його стан був задовільний.

Також раніше ми писали, що масштабні бойові дії на Близькому Сході та залучення Ірану можуть спричинити глобальний дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони. Щоб Україна не залишилася без захисту, в Європейському Союзі вже розробляють альтернативні шляхи постачання і фінансування.