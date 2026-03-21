Дональд Трамп

Ормузька криза, спричинена блокуванням протоки з боку Ірану та стрімким зростанням цін на нафту, висвітлила кризу, в якій опинився президент США Дональд Трамп.

Про це пише Reuters.

Звернувшись до союзників по Альянсу за підтримкою, Дональд Трамп зіткнувся з відмовою європейських партнерів.

Головним аргументом для Європи залишається війна в Україні. У Брюсселі та інших європейських столицях події на Близькому Сході оцінюють виключно крізь призму протидії російській агресії.

«Трамп збудував собі скриньку під назвою „іранська війна“, і він не може зрозуміти, як з неї вибратися», — зазначив Аарон Девід Міллер, колишній переговірник на Близькому Сході.

За словами одного анонімного чиновника Білого дому, деякі помічники порадили президенту швидко знайти «відхідний майданчик» та обмежити масштаби операції, проте залишалося незрозумілим, чи вплине це на його рішення.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон перебуває на фінальному етапі досягнення своїх цілей у військовій кампанії проти Ірану.

Тим часом, 20 березня в деяких районах Тегерана були активовані системи протиповітряної оборони, повідомляли про вибухи на заході, в центрі й на сході столиці Ірану, а державні ЗМІ заявили, що іранські сили реагують на «ворожі цілі».

Ізраїльські військові заявили, що розпочали «велику хвилю атак на інфраструктуру режиму» в місті.

Напередодні Іран здійснив ракетну атаку по спільній військовій базі США та Великої Британії на острові Дієго-Гарсія, однак обидві балістичні ракети не досягли цілі.

Ізраїль і США завдають ударів по Ірану від 28 лютого. Дональд Трамп говорив, що мета цієї війни — знищити військовий потенціал Ірану й не допустити, щоб Тегеран створив ядерну зброю. Іран завдає ударів по Ізраїлю і країнах регіону, які співпрацюють зі США.