Китай може розпочати війну не в Тайвані: президент однієї з країн заявив про загрозу

Президент Філіппін вперше припустив, що його країна може звернутися до США щодо військової допомоги.

Філіппіни попереджають, що подальші зіткнення за участі китайського флоту у Південно-Китайському морі можуть спричинити війну.

Про це заявив президент Філіппін Фердинанд Маркос, повідомляє Fox News.

Виступаючи на безпековому форумі країн Південно-Східної Азії Шангрі-Ла в Сінгапурі, президент Філіппін припустив, що протистояння його країни з Китаєм може перерости у війну, якщо філіппінський громадянин буде вбитий під час усе більш жорстоких зіткнень з китайською береговою охороною.

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Влада Філіппін скаржиться на китайські патрульні кораблі, які обстрілюють філіппінські човни та судна постачання з водометів.

"Якщо якийсь філіппінець – не лише військовослужбовець, але навіть просто філіппінський громадянин – буде вбитий... це, на мою думку, дуже, дуже близько до того, що ми визначаємо як акт війни, і тому ми відповідатимемо належним чином. І наші договірні партнери. Я вважаю, що також дотримуватимуться того самого стандарту", – підкреслив Маркос.

Президент Філіппін вперше припустив, що його країна може звернутися до США щодо військової допомоги.

Раніше деякі філіппінці були поранені під час останніх зіткнень з китайськими суднами, але поки що ніхто не загинув унаслідок цих подій.

Нагадаємо, на початку березня четверо філіппінських військовослужбовців зазнали поранень після того, як два кораблі китайської берегової охорони застосували водомети проти судна, яке доправляло припаси на військовий корабель у Південно-Китайському морі. На думку західних ЗМІ, ця ситуація може спричинити виникнення ще одного гострого військового конфлікту у світі.

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