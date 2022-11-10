Готуються до війни з Китаєм?: росіяни у прикордонному Благовєщенську "ліквідовували" ракетний удар

У російському місті Благовєщенськ (Амурська обл.), яке розташоване на кордоні з Китаєм, відбулися навчання з відпрацювання наслідків ракетного удару.

Про це інформує видання "SOTA".

У виданні припустили, що так російська влада готується до ймовірної війни з Китаєм.

"За легендою навчань, будівля міського вокзалу потрапила під ракетний удар, результатом якого стали 30 поранених та 13 загиблих", – йдеться в повідомленні.

У навчаннях взяли участь місцева влада, рятувальники, Росгвардія, "швидка допомога" та пожежники.

Раніше влада Благовєщенська готувала бомбосховища на випадок війни, проте місцеві ЗМІ описали це, як "перевірку підвалів". Мерія просила підготувати "підземні приміщення багатоквартирних будинків, незалежно від форм власності та відомчої належності, до використання для укриття населення".

Благовєщенськ розташований на кордоні з Китаєм. Від китайського міста Хейхе його відокремлюють лише 800 метрів річки Амур. Населення Хейхе становить 1 млн 673 тис. людей, тоді як у Благовєщенську – лише 241 тисяча.

Зазначимо, що раніше Благовєщенськ був центром Зеленого Клину - компактного розселення українців на Далекому Сході. На українських картах першої половини ХХ ст. його інколи позначали як Благовіщенське. На Далекому Сході до 1920-х років існував потужний український рух, але радянська влада репресувала його лідерів або примусила до еміграції. Саме населення протягом століття асимілювалося і тепер має лише українські прізвища, що закінчуються на "-енко". Також у регіоні лишилися українські назви сіл, на кшталт Київки чи Чернігівки.

Раніше очільник КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай посилить підготовку свого війська до будь-якої війни.

Тим часом, експерти прогнозують війну Пекіна не з Москвою, а з Тайванем. Президентка Тайваню заявила, що найближчим часом очікує вторгнення Китаю і бере приклад з України.

Російський публіцист Андрій Піонтковський раніше казав, що Цзіньпін дуже незадоволений російським диктатором Володимиром Путіним. Крім того, лідер Китаю вже начебто планує вирішення своїх питань у постпутінській Росії.

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