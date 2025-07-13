Війна за Тайвань: Австралія відповіла на тиск США щодо участі у можливому конфлікті

Австралія наголошує, що пріоритетна задача її армії — суверенітет власної держави / © pixabay.com

Реклама

Австралія не надаватиме попередніх зобов’язань щодо залучення своїх військ у будь-який конфлікт. Таку заяву зробив міністр оборонної промисловості Австралії Пет Конрой у відповідь на інформацію про тиск Пентагону, який нібито вимагав від союзників у Індо-Тихоокеанському регіоні прояснити їхню потенційну роль у випадку військового протистояння між США та Китаєм через Тайвань.

Про це пише Reuters.

Конрой підкреслив, що суверенітет Австралії є пріоритетом, і уряд не обговорює «гіпотетичні сценарії».

Реклама

«Рішення про залучення австралійських військ до конфлікту прийматиме уряд, що перебуватиме при владі на той момент, а не заздалегідь», — наголосив він.

Позиція США та виклики в Індо-Тихоокеанському регіоні

Раніше стало відомо, що заступник міністра оборони США з питань політики Ельбрідж Колбі активно тисне на австралійських та японських оборонних чиновників, щоб з’ясувати їхні дії у випадку конфлікту за Тайвань, хоча США не надають «чистої гарантії» захисту Тайваню.

Колбі у своєму дописі на платформі X (раніше Twitter) зазначив, що Міністерство оборони США реалізує програму президента Дональда Трампа «Америка передусім», спрямовану на відновлення стримування, яка включає «заклик до союзників збільшити свої витрати на оборону та інші зусилля, пов’язані з нашою колективною обороною».

Конрой також висловив стурбованість щодо нарощування Китаєм військової потужності і прагнення до збалансованого Індо-Тихоокеанського регіону, де жодна країна не домінує.

Реклама

Він також зазначив, що «Китай прагне забезпечити військову базу в регіоні, і ми дуже наполегливо працюємо, щоб бути основним безпековим партнером для регіону, тому що ми не вважаємо це особливо оптимальним для Австралії».

Питання безпеки, як очікується, буде на порядку денному зустрічі прем’єр-міністра Ентоні Альбанезе з китайськими лідерами цього тижня у Пекині, куди він прибув 12 липня для шестиденного візиту.

Військові навчання та співпраця з США

Цієї неділі в Сіднейській гавані розпочинаються найбільші військові навчання Австралії зі Сполученими Штатами — «Talisman Sabre», за участю 30 000 військовослужбовців з 19 країн. Навчання охоплять територію протяжністю 6500 км, від австралійської території острова Різдва в Індійському океані до Коралового моря на східному узбережжі Австралії. Конрой припустив, що китайський флот, можливо, спостерігатиме за навчаннями для збору інформації, як це було і раніше.

Сполучені Штати є основним безпековим союзником Австралії. Хоча Австралія не дозволяє іноземних баз, американські військові розширюють свою ротаційну присутність та запаси пального на австралійських базах. З 2027 року американські підводні човни класу «Вірджинія» будуть базуватися в порту Західної Австралії. Аналітики вважають, що ці підводні човни відіграватимуть ключову роль у підтримці американських сил у будь-якому конфлікті за Тайвань.

Реклама

Нагадаємо, водночас Тайвань не сидить склавши руки в очікуванні нападу Китаю та на зло Пекіну вже купує українське ПЗ для дронів, що знищують техніку РФ. Влада острову уклала угоду з компанією Auterion, чиє програмне забезпечення для дронів активно застосовується ЗСУ.