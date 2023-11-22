Війна зайшла у "глухий кут": Зеленський прокоментував нашумілу заяву Залужного

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, що війна зайшла у "глухий кут". За його словами, це не зовсім так, вказавши на успішні атаки по Криму.

Про це глава сказав під час інтерв'ю американському виданню Fox News.

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Зеленський наголосив, що Україна має поступовий прогрес у Чорному морі.

"Кожного дня я думаю, що ми маємо успіх. У Криму ми досягли успіху в Чорному морі. Ми справді знищили частину російського флоту… Вони не мають такого тотального впливу у Чорноморський регіону", - сказав він.

Нагадаємо, на початку листопада вийшла стаття головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в The Economist, у якій він, зокрема, повідомив, що війна опинилася у "глухому куті". Він визнав, що було помилково сподіватися на виснаження Росії.

ТСН.ua зібрали головні тези українського президента Зеленського, які прозвучали під час цього інтерв'ю.

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