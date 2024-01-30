Війни могло б не бути: Джонсон заявив, що НАТО має провину перед Україною

Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон вважає, що НАТО має "глибоку інституційну провину" перед Україною, оскільки допустило початок війни в Україні.

Про це він сказав у документальному фільмі BBC "Путін проти Заходу", пише The Times.

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"Існує глибока інституційна провина НАТО. Тому що, якби Альянс виконав те, про що говорив, і дійсно поставив українців на правильний шлях до членства, є аргумент, що Путін не зробив би того, що він зробив", – вважає Джонсон.

На його думку, Альянс намагався "всидіти на двох стільцях", але така тактика виявилася фатальною.

"Наша колективна двозначна позиція, яка так довго зберігалася, вічні спроби всидіти на двох стільцях одразу, провалилися і Путін вирішив: "Ага, вони це не всерйоз", – розмірковує експрем'єр Британії.

Політик додав, що останнім часом у світі складалася ситуація, коли демократія відступала, а автократія домагалася свого. Він висловив сподівання, що війна в Україні покладе цьому кінець, і країни Заходу дадуть рішучу відсіч Росії.

Раніше Борис Джонсон оцінив, як перемога Трампа на виборах вплине на підтримку України.

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