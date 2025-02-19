Війну в Україні можна було вирішити без втрати територій: Трамп зробив заяву після переговорів США та РФ

Трамп наголосив, що давно пора було розпочати мирні переговори і дійти до певної угоди.

Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже засмучений" війною в Україні, яку, за його словами, "можна було вирішити без територіальних втрат".

Про це Трамп сказав у своєму маєтку Мар-а-Лаго в Палм-Біч 18 лютого, коментуючи результати переговорів у Саудівській Аравії між делегаціями США та Росії.

Трамп вкотре повторив, що якби він був президентом замість 46-го президента США Джо Байдена, то війна б в Україні і "не розпочалася б".

За його словами, давно пора було розпочати мирні переговори і дійти до певної угоди.

Він заявив, що хоче "врятувати мільйони життів", а також прагне запобігти Третій світовій війні.

"Війну в Україні можна було вирішити без територіальних втрат. Вони мали час три роки і навіть довше. Це можна було дуже легко вирішити навіть посереднім переговорником ще кілька років тому", – заявив Трамп.

Нагадаємо, американський президент також відповів, як ставиться до відправлення миротворців ЄС до України.

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