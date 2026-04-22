Колишній держсекретар США Джон Керрі / © Reuters

Колишній держсекретар США Джон Керрі заявив, що ізраїльський прем’єр Біньямін Нетаньягу неодноразово пропонував Вашингтону розпочати війну проти Ірану, однак кілька американських президентів відхилили цю ідею.

Про це Керрі заявів у програмі “The Late Show” Стівена Колберта.

За його словами, цей конфлікт фактично відображає давню позицію ізраїльського лідера щодо необхідності максимально послабити Іран.

«У цьому випадку ми маємо справу з війною, яка, по суті, втілює давню мрію прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу — завдати Ірану якомога більшої шкоди, наскільки це буде дозволено», — сказав він.

Керрі також стверджує, що Дональд Трамп був підштовхнутий до військових дій саме Нетаньягу. За його словами, ізраїльський прем’єр раніше пропонував аналогічні удари по Ірану іншим американським президентам.

Зокрема, йдеться про Джо Байден та Барак Обама, які відмовилися від ескалації та не підтримали військовий сценарій.

Керрі, який обіймав посаду держсекретаря США у 2013–2017 роках за президентства Обами, наголосив, що рішення про війну повинно базуватися на чітких підставах і суспільній підтримці.

«Коли йдеш на війну, розраховуєш на підтримку свого народу. У тебе має бути чітко визначена загроза, розуміння, чому потрібно починати війну», — зазначив він.

Він також підкреслив важливість міжнародної підтримки та легітимності таких рішень.

«І, що не менш важливо, у тебе є союзники. Є люди, які підтримують тебе, бо вважають твою справу справедливою — правильною», — додав Керрі.

Війна США та Ірану: що відбувається зараз

Переговори між США та Іраном знову опинилися під загрозою зриву. Зустріч, яка планувалася на 21 квітня, так і не відбулася — Тегеран відмовився від участі.

Перед цим президент Дональд Трамп зробив низку публічних заяв, які, за даними джерел, могли вплинути на позицію Ірану та ускладнити подальший діалог.

Зокрема, він заявляв про можливість ударів по інфраструктурі країни, включно з мостами та електростанціями. Також лунали твердження, що Іран нібито погодився на ключові вимоги США — зокрема передати запаси збагаченого урану та фактично згорнути ядерну програму.

Втім, іранська сторона невдовзі спростувала ці заяви. Водночас, за інформацією ЗМІ, деякі представники адміністрації США неофіційно визнають, що публічні коментарі Трампа могли негативно вплинути на переговорний процес.

Крім того, у медіа з’являлися непідтверджені повідомлення про можливість застосування ядерної зброї проти Ірану. За цими даними, військове керівництво США не підтримало такий сценарій.