Вийшов до магазину із другом: в Алмати застрелили 21-річного юнака

Загиблий навчався в університеті.

Під час масових заворушень в Алмати, що в охопленому протестами Казахстані, загинув житель Жанаозена, студент п'ятого курсу Алматинського університету енергетики та зв'язку Іслам Торебек.

Про це повідомляє lada.kz з посиланням на матір хлопця.

За її словами, трагедія сталася 6 січня. Хлопець під час протестів перебував удома. А 6 січня вийшов з другом до магазину, аби поповнити запаси продуктів.

Жінка каже, оскільки вдома не було доступу до Інтернету, її син не знав про заворушення на вулицях Алмати. Цього дня Іслам і потрапив під обстріл, у результат чого загинув на місці.

Відомо, що Іслам Торебек вчився в Алматинському університеті енергетики та зв'язку і мав отримати диплом цього року. У березні Ісламу виповнилося б 22 роки.

Нагадаємо, у Казахстані тривають протести через ціну на скраплений газ. На тлі протестів у Казахстані президент країни відправив у відставку уряд, новим очільником якого 11 січня став 49-річний Аліхан Смаїлов.

Як повідомлялося, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він наголосив, "хто не здасться, того буде знищено".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.