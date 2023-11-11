"Вийшов з квартири у штанах пенсіонерки": у Німеччині пакистанець зґвалтував 93-річну жінку

Мігрант вже був засуджений в Німеччині за зґвалтування.

На сході Німеччини у містечку Райхенбах-ім-Фогтланд 49-річний мігрант з Пакистану зґвалтував 93-річну пенсіонерку. Згодом жінка померла у лікарні.

Про це повідомляє видання BILD.

За інформацією поліції, кривдник увірвався до квартири своєї 93-річної сусідки у багатоквартирному панельному будинку.

"Злочинець відштовхнув пенсіонерку, сів на диван і зняв штани. Жінка захищалася, але чоловік вкусив її в груди. Він діяв настільки грубо, що Ліна Л. зламала кілька кісток, зокрема таз. За свідченнями, після злочину Мохаммед А. вийшов із квартири у штанах пенсіонерки, а свої висіли у нього на плечі", - йдеться у звіті правоохоронців.

Відомо, що важко поранену жінку він кинув у коридорі. Згодом Ліну знайшов син.

Незабаром жінка померла у лікарні. І хоча лікарі називають безпосередньою причиною смерті пневмонію, прокуратура впевнена, що споконвічною причиною було сексуальне насильство. Злочинцеві загрожує довічний термін.

Закінчив 5 класів і 25 років жив на соцвиплати

Інформації щодо громадянина Пакистану небегато, але поліцейськи розповіли, що Мохаммад А. перебрався до Німеччини ще підлітком, 1998 року. Там він закінчив п'ять класів. Відтоді ніде не працював, жив на допомогу і так і не отримав громадянства ФРН.

2012 року він вже був засуджений до п'яти років ув'язнення за зґвалтування.

Нагадаємо, на Хмельниччині 41-річний чоловік зґвалтував 13-річну дівчину, спершу напоївши її алкоголем.

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