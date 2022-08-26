Війська Азербайджану увійшли до Лачина, який майже 30 років був під контролем Вірменії

Азербайджанські війська зайняли місто Лачин, через яке проходить єдина дорога між Вірменією і так званим Нагірним Карабахом.

Сьогодні, 26 серпня, азербайджанські військові зайшли до міста Лачина, яке від 1992 року внаслідок війни в так званому Нагірному Карабаху перебувало на підконтрольній Вірменії території.

Про це повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв в Twitter.

Азербайджан також повернув контроль над селами Забух і Сус.

"Сьогодні, 26 серпня, ми, азербайджанці, повернулися до міста Лачина. Азербайджанська армія розмістилася в Лачині. Села Забух і Сус були взяті під контроль. Вітаю всіх людей Лачина і Азербайджану з цією подією", – написав Алієв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія передали Азербайджану контроль над населеними пунктами Лачин, Забух і Сус, фактично передавши йому контроль над Лачинським коридором – єдиним наземним маршрутом, який поєднує Вірменію з невизнаною Нагірно-Карабаською республікою.

За умовами мирного договору, після війни в Нагірному Карабаху 2020 року коридор узяли під контроль "російські миротворці". Єреван і Баку домовилися збудувати нову дорогу між Вірменією та невизнаною Нагірно-Карабаською республікою. Туди мали переміститися "російські миротворці", а Лачин, Сус і Забух мали відійти під контроль Азербайджану.

Читайте також: