Війська бундесверу для безпеки України: Мерц сказав, де та коли можлива їхня присутність

Мерц про безпеку України / © Associated Press

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц не відкинув можливості розміщення підрозділів бундесверу в одній із країн НАТО, яка межує з Україною, в разі тривалого припинення вогню.

Про це він заявив за підсумками саміту “Коаліції охочих” у Парижі 6 січня, підкресливши, що після року дотримання режиму тиші можуть розглядатися різні сценарії подальших дій.

За словами Мерца, нині Сполучені Штати та учасники коаліції мають спільну стратегічну мету — визначити внесок, який Європа разом із партнерами здатна забезпечити для підтримки України після припинення бойових дій.

Він наголосив, що країни “Коаліції охочих” зосереджені на виконанні взятих на себе зобов’язань і готові розглядати широкий спектр варіантів у межах колективних рішень щодо безпеки регіону.

Нагадаємо, Україна, Франція і Британія підписали декларацію про розгортання західних сил. Про це стало відомо 6 січня в Парижі. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що одразу після досягнення мирної угоди для забезпечення стабільності та зміцнення гарантій безпеки Велика Британія і Франція планують розгорнути свої збройні сили на території України.

Тим часом президент України Володимир Зеленський охарактеризував нову Паризьку декларацію як «дуже конкретну», наголосивши, що вона демонструє готовність коаліції та європейських держав працювати заради досягнення миру.